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Курс валют у Луцьку на 21 серпня

Курс валют у Луцьку на 21 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.036, а продаж - 25.369.

Євро при купівлі становить - 27.656, продажу - 28.221.

Курс російського рубля: купівля - 0.335, продаж - 0.393.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.120, продаж - 6.569.

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Теги: курс валют, Луцьк
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