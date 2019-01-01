Любив купатись щоранку: на Волині втопився пенсіонер





Про це пише



Тіло чоловіка люди знайшли близько 10:30.



Односельці утопленика кажуть, що пенсіонер любив купатися щоранку.



А горохівські рятувальники просять дотримуватися всіх правил, перебуваючи на водоймі. Особливо не рекомендують зловживати спиртними напоями.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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