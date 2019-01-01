Любив купатись щоранку: на Волині втопився пенсіонер
Сьогодні, 09:10
У селі Довгів Горохівського району потонув 73-річний чоловік.
Про це пише Волинь Нова.
Тіло чоловіка люди знайшли близько 10:30.
Односельці утопленика кажуть, що пенсіонер любив купатися щоранку.
А горохівські рятувальники просять дотримуватися всіх правил, перебуваючи на водоймі. Особливо не рекомендують зловживати спиртними напоями.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Тіло чоловіка люди знайшли близько 10:30.
Односельці утопленика кажуть, що пенсіонер любив купатися щоранку.
А горохівські рятувальники просять дотримуватися всіх правил, перебуваючи на водоймі. Особливо не рекомендують зловживати спиртними напоями.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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