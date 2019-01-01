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Любив купатись щоранку: на Волині втопився пенсіонер

Любив купатись щоранку: на Волині втопився пенсіонер
У селі Довгів Горохівського району потонув 73-річний чоловік.

Про це пише Волинь Нова.

Тіло чоловіка люди знайшли близько 10:30.

Односельці утопленика кажуть, що пенсіонер любив купатися щоранку.

А горохівські рятувальники просять дотримуватися всіх правил, перебуваючи на водоймі. Особливо не рекомендують зловживати спиртними напоями.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: потонув, Волинь, смерть
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