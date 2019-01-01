21 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:16
21 серпня в народному календарі відзначають пам'ять святителя Мирона чудотворця, єпископа Критського.
Іменини сьогодні святкують: Григорій, Леонід, Федір, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 21 серпня
– Іній вранці з'являється – буде багатий урожай наступного року.
– Яким буде Мирон – такою, за прикметами, буде погода в січні.
– Погана погода 21 серпня – негода протримається до Бабиного літа.
Що можна робити 21 серпня
1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 21 серпня
1. За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто.
2. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.
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Іменини сьогодні святкують: Григорій, Леонід, Федір, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 21 серпня
– Іній вранці з'являється – буде багатий урожай наступного року.
– Яким буде Мирон – такою, за прикметами, буде погода в січні.
– Погана погода 21 серпня – негода протримається до Бабиного літа.
Що можна робити 21 серпня
1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 21 серпня
1. За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто.
2. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.
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