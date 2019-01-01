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21 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

21 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
21 серпня в народному календарі відзначають пам'ять святителя Мирона чудотворця, єпископа Критського.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Леонід, Федір, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 21 серпня

– Іній вранці з'являється – буде багатий урожай наступного року.

– Яким буде Мирон – такою, за прикметами, буде погода в січні.

– Погана погода 21 серпня – негода протримається до Бабиного літа.

Що можна робити 21 серпня

1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.

2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 21 серпня

1. За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто.

2. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.



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Теги: 21 серпня, свято, традиції
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