У волинянина вилучили півтори тисячі пачок цигарок. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



Чоловік приховав куриво в конструктивних особливостях мікроавтобуса Volkswagen, яким їхав із Білорусі. Водій обрав смугу руху «зелений коридор», чим продемонстрував відсутність у нього будь-яких заборонених предметів.



Однак, враховуючи знервовану поведінку особи, прикордонники ініціювали поглиблений огляд автомобіля. В ході перевірки спільно із представниками митниці у виготовленому тайнику, в салоні під пасажирським сидінням, прикордонники знайшли 1500 пачок сигарет білоруського виробництва.



Контрабандний тютюн та транспортний засіб вилучено встановленим порядком, а на водія склали процесуальні документи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті прокупску «Дольськ» у волинянина вилучили півтори тисячі пачок цигарок білоруського виробництва.Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.Чоловік приховав куриво в конструктивних особливостях мікроавтобуса Volkswagen, яким їхав із Білорусі. Водій обрав смугу руху «зелений коридор», чим продемонстрував відсутність у нього будь-яких заборонених предметів.Однак, враховуючи знервовану поведінку особи, прикордонники ініціювали поглиблений огляд автомобіля. В ході перевірки спільно із представниками митниці у виготовленому тайнику, в салоні під пасажирським сидінням, прикордонники знайшли 1500 пачок сигарет білоруського виробництва.Контрабандний тютюн та транспортний засіб вилучено встановленим порядком, а на водія склали процесуальні документи.

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