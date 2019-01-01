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У волинянина вилучили півтори тисячі пачок цигарок. ФОТО

У волинянина вилучили півтори тисячі пачок цигарок. ФОТО
На пункті прокупску «Дольськ» у волинянина вилучили півтори тисячі пачок цигарок білоруського виробництва.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Чоловік приховав куриво в конструктивних особливостях мікроавтобуса Volkswagen, яким їхав із Білорусі. Водій обрав смугу руху «зелений коридор», чим продемонстрував відсутність у нього будь-яких заборонених предметів.

Однак, враховуючи знервовану поведінку особи, прикордонники ініціювали поглиблений огляд автомобіля. В ході перевірки спільно із представниками митниці у виготовленому тайнику, в салоні під пасажирським сидінням, прикордонники знайшли 1500 пачок сигарет білоруського виробництва.

Контрабандний тютюн та транспортний засіб вилучено встановленим порядком, а на водія склали процесуальні документи.

У волинянина вилучили півтори тисячі пачок цигарок. ФОТО
У волинянина вилучили півтори тисячі пачок цигарок. ФОТО
У волинянина вилучили півтори тисячі пачок цигарок. ФОТО

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Теги: цигарки, Волинь, Дольськ
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