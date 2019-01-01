У волинянина вилучили півтори тисячі пачок цигарок. ФОТО
Сьогодні, 09:34
На пункті прокупску «Дольськ» у волинянина вилучили півтори тисячі пачок цигарок білоруського виробництва.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Чоловік приховав куриво в конструктивних особливостях мікроавтобуса Volkswagen, яким їхав із Білорусі. Водій обрав смугу руху «зелений коридор», чим продемонстрував відсутність у нього будь-яких заборонених предметів.
Однак, враховуючи знервовану поведінку особи, прикордонники ініціювали поглиблений огляд автомобіля. В ході перевірки спільно із представниками митниці у виготовленому тайнику, в салоні під пасажирським сидінням, прикордонники знайшли 1500 пачок сигарет білоруського виробництва.
Контрабандний тютюн та транспортний засіб вилучено встановленим порядком, а на водія склали процесуальні документи.
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Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Чоловік приховав куриво в конструктивних особливостях мікроавтобуса Volkswagen, яким їхав із Білорусі. Водій обрав смугу руху «зелений коридор», чим продемонстрував відсутність у нього будь-яких заборонених предметів.
Однак, враховуючи знервовану поведінку особи, прикордонники ініціювали поглиблений огляд автомобіля. В ході перевірки спільно із представниками митниці у виготовленому тайнику, в салоні під пасажирським сидінням, прикордонники знайшли 1500 пачок сигарет білоруського виробництва.
Контрабандний тютюн та транспортний засіб вилучено встановленим порядком, а на водія склали процесуальні документи.
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