Луцьк – у ТОП-5 міст за результатами ЗНО





У якості вихідних даних для укладання рейтингу були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році, - йдеться на сайті



Обласні центри у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих випускниками шкіл кожного обласного центру у 2019 році.



Середнє значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування розраховане як середнє арифметичне результатів всіх тестів з урахуванням нескладених тестів (не подолав поріг «склав/не склав»). Таким тестам при розрахунку середнього арифметичного надано значення «0», тому значення середнього балу може складати менше 100 балів. Якщо випускник школи не з’явився для складання тесту, такий тест не враховувався під час розрахунку.



Випускники шкіл минулих років, які складали тести у 2019 році, у рейтингу не враховані. Рейтинг можна подивитися за





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Склали рейтинг обласних центрів України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Луцьк займає 5-те місце.У якості вихідних даних для укладання рейтингу були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році, - йдеться на сайті «Освіта.ua» Обласні центри у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих випускниками шкіл кожного обласного центру у 2019 році.Середнє значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування розраховане як середнє арифметичне результатів всіх тестів з урахуванням нескладених тестів (не подолав поріг «склав/не склав»). Таким тестам при розрахунку середнього арифметичного надано значення «0», тому значення середнього балу може складати менше 100 балів. Якщо випускник школи не з’явився для складання тесту, такий тест не враховувався під час розрахунку.Випускники шкіл минулих років, які складали тести у 2019 році, у рейтингу не враховані. Рейтинг можна подивитися за посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію