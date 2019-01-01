Волинянина, якого тричі ловили п'яним за кермом, оштрафували на 40 тисяч
Сьогодні, 12:25
На Волині покарали водія, якого тричі ловили п'яним за кермом.
Слухання справи відбулось 14 серпня, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – пише Район.Рожище.
Чоловік, згідно з постановами Рожищенського районного суду від 6 грудня 2018 року та 5 квітня 2019 року, був притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування у стані алкогольного сп'яніння.
8 липня о 09:20 в місті Рожище на вулиці Коте Шилокадзе він знову керував автомобілем марки Chevrolet Cruze з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а саме: почервоніння очей, різкий запах алкоголю з ротової порожнини, нестійка хода. Від проходження огляду на встановлення ступеню алкогольного сп'яніння водій відмовився.
В судове засідання чоловік не з'явився, хоч належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.130 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Слухання справи відбулось 14 серпня, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – пише Район.Рожище.
Чоловік, згідно з постановами Рожищенського районного суду від 6 грудня 2018 року та 5 квітня 2019 року, був притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування у стані алкогольного сп'яніння.
8 липня о 09:20 в місті Рожище на вулиці Коте Шилокадзе він знову керував автомобілем марки Chevrolet Cruze з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а саме: почервоніння очей, різкий запах алкоголю з ротової порожнини, нестійка хода. Від проходження огляду на встановлення ступеню алкогольного сп'яніння водій відмовився.
В судове засідання чоловік не з'явився, хоч належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.130 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Співак та загиблі Герої стали почесними громадянами Луцька
Сьогодні, 12:35
На Сході загинув 20-річний волинянин
Сьогодні, 12:33
Волинянина, якого тричі ловили п'яним за кермом, оштрафували на 40 тисяч
Сьогодні, 12:25
«Луцьким ринкам» віддали землю на «Варшавці»
Сьогодні, 12:24