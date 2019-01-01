Волинянина, якого тричі ловили п'яним за кермом, оштрафували на 40 тисяч





Слухання справи відбулось 14 серпня, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – пише



Чоловік, згідно з постановами Рожищенського районного суду від 6 грудня 2018 року та 5 квітня 2019 року, був притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування у стані алкогольного сп'яніння.



8 липня о 09:20 в місті Рожище на вулиці Коте Шилокадзе він знову керував автомобілем марки Chevrolet Cruze з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а саме: почервоніння очей, різкий запах алкоголю з ротової порожнини, нестійка хода. Від проходження огляду на встановлення ступеню алкогольного сп'яніння водій відмовився.



В судове засідання чоловік не з'явився, хоч належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.130 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.



Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині покарали водія, якого тричі ловили п'яним за кермом.Слухання справи відбулось 14 серпня, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – пише Район.Рожище Чоловік, згідно з постановами Рожищенського районного суду від 6 грудня 2018 року та 5 квітня 2019 року, був притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування у стані алкогольного сп'яніння.8 липня о 09:20 в місті Рожище на вулиці Коте Шилокадзе він знову керував автомобілем марки Chevrolet Cruze з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а саме: почервоніння очей, різкий запах алкоголю з ротової порожнини, нестійка хода. Від проходження огляду на встановлення ступеню алкогольного сп'яніння водій відмовився.В судове засідання чоловік не з'явився, хоч належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.130 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію