Волинські лікарі врятували пацієнтку, у якої дуже сильно боліло серце
Сьогодні, 09:54
У ковельському МТМО врятували жінку, у якої виявили серцеве захворювання.
Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
Зазначається, що пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на виражені часті болі в ділянці серця (аж до втрати свідомості).
Медики встановили попередній діагноз: нестабільна стенокардія напруги. Тож в плановому порядку медики провели коронарографію. А хвору направили для подальшого дообстеження та лікування до невропатолога
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Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
Зазначається, що пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на виражені часті болі в ділянці серця (аж до втрати свідомості).
Медики встановили попередній діагноз: нестабільна стенокардія напруги. Тож в плановому порядку медики провели коронарографію. А хвору направили для подальшого дообстеження та лікування до невропатолога
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