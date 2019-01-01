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Волинські лікарі врятували пацієнтку, у якої дуже сильно боліло серце

Волинські лікарі врятували пацієнтку, у якої дуже сильно боліло серце
У ковельському МТМО врятували жінку, у якої виявили серцеве захворювання.

Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.

Зазначається, що пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на виражені часті болі в ділянці серця (аж до втрати свідомості).

Медики встановили попередній діагноз: нестабільна стенокардія напруги. Тож в плановому порядку медики провели коронарографію. А хвору направили для подальшого дообстеження та лікування до невропатолога

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Теги: операція, серце, лікарі
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