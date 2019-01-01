У Луцьку п'яний водій їздив тротуаром. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.



Ввечері 20 серпня екіпаж патрульних виявив водія Audi, який рухався тротуаром по вулиці Задворецькій, у Луцьку.



При спілкуванні в 30-річного громадянина виявили ознаки наркотичного сп’яніння.



Проходити медичний огляд той навідріз відмовився.



Патрульні оформили на порушника об’єднану постанову та протокол.

Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.





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