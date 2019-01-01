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У Луцьку п'яний водій їздив тротуаром. ФОТО

У Луцьку п'яний водій їздив тротуаром. ФОТО
У Луцьку на вулиці Задворецькій водій під наркотиками катався тротуаром.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Ввечері 20 серпня екіпаж патрульних виявив водія Audi, який рухався тротуаром по вулиці Задворецькій, у Луцьку.

При спілкуванні в 30-річного громадянина виявили ознаки наркотичного сп’яніння.

Проходити медичний огляд той навідріз відмовився.

Патрульні оформили на порушника об’єднану постанову та протокол.
Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.

У Луцьку п'яний водій їздив тротуаром. ФОТО
У Луцьку п'яний водій їздив тротуаром. ФОТО

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Теги: водій, Луцьк, наркотики
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