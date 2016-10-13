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Поблизу Луцька автівка на смерть збила велосипедиста

Поблизу Луцька автівка на смерть збила велосипедиста
На автодорозі поблизу села Озерце Ківерцівського району легковик ЗАЗ збив велосипедиста. Внаслідок ДТП чоловік загинув.

Автопригода трапилася ввечері 20 серпня - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель міста Рівне. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 80-річного жителя Ківерцівського району, котрий рухався у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди чоловік загинув на місці.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


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Теги: смерть, велосипедист
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