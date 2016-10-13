Поблизу Луцька автівка на смерть збила велосипедиста





Автопригода трапилася ввечері 20 серпня - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель міста Рівне. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 80-річного жителя Ківерцівського району, котрий рухався у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди чоловік загинув на місці.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





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