У селі на Волині господареві спалили три причепи з соломою

Юрій Іванюк повідомив про те, що вночі 21 серпня йому спалили три причепи і скирту соломи.



З його слів, 20 серпня він закупив на зиму солому і на власному та двох позичених причепах ввечері привіз її, а сьогодні збирався розвантажити, - пишуть



Проте, коли о 6 ранку прибув на місце заготівлі, побачив попелище – залишки уже догоряли.



Сума збитків понад 150 тисяч гривень, адже згоріла і солома, і причепи.



Чоловік викликав поліцію.



У поліції Волині Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець села Хорохорин Смолигівської ОТГ Луцького районуповідомив про те, що вночі 21 серпня йому спалили три причепи і скирту соломи.З його слів, 20 серпня він закупив на зиму солому і на власному та двох позичених причепах ввечері привіз її, а сьогодні збирався розвантажити, - пишуть Волинські новини Проте, коли о 6 ранку прибув на місце заготівлі, побачив попелище – залишки уже догоряли.Сума збитків понад 150 тисяч гривень, адже згоріла і солома, і причепи.Чоловік викликав поліцію.У поліції Волині Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

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