У селі на Волині господареві спалили три причепи з соломою
Сьогодні, 10:46
Мешканець села Хорохорин Смолигівської ОТГ Луцького району Юрій Іванюк повідомив про те, що вночі 21 серпня йому спалили три причепи і скирту соломи.
З його слів, 20 серпня він закупив на зиму солому і на власному та двох позичених причепах ввечері привіз її, а сьогодні збирався розвантажити, - пишуть Волинські новини.
Проте, коли о 6 ранку прибув на місце заготівлі, побачив попелище – залишки уже догоряли.
Сума збитків понад 150 тисяч гривень, адже згоріла і солома, і причепи.
Чоловік викликав поліцію.
У поліції Волині Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група.
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З його слів, 20 серпня він закупив на зиму солому і на власному та двох позичених причепах ввечері привіз її, а сьогодні збирався розвантажити, - пишуть Волинські новини.
Проте, коли о 6 ранку прибув на місце заготівлі, побачив попелище – залишки уже догоряли.
Сума збитків понад 150 тисяч гривень, адже згоріла і солома, і причепи.
Чоловік викликав поліцію.
У поліції Волині Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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