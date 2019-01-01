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У селі на Волині господареві спалили три причепи з соломою

У селі на Волині господареві спалили три причепи з соломою
Мешканець села Хорохорин Смолигівської ОТГ Луцького району Юрій Іванюк повідомив про те, що вночі 21 серпня йому спалили три причепи і скирту соломи.

З його слів, 20 серпня він закупив на зиму солому і на власному та двох позичених причепах ввечері привіз її, а сьогодні збирався розвантажити, - пишуть Волинські новини.

Проте, коли о 6 ранку прибув на місце заготівлі, побачив попелище – залишки уже догоряли.

Сума збитків понад 150 тисяч гривень, адже згоріла і солома, і причепи.

Чоловік викликав поліцію.

У поліції Волині Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група.


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Теги: пожежа, Волинь, причеп
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