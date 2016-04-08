7 луцьких шкіл увійшли до ТОП-200 України
Сьогодні, 11:07
За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року 7 луцьких шкіл увійшли до рейтингу ТОП-200 України.
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
До рейтингу увійшли: Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради, КЗ «Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл.», КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл.», КЗ «Луцький НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міськради Волинської обл.», КЗ «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл.», Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та КЗ «Луцький НВК №9 Луцької міськради».
Школи у таблиці ранговані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
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Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
До рейтингу увійшли: Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради, КЗ «Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл.», КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл.», КЗ «Луцький НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міськради Волинської обл.», КЗ «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл.», Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та КЗ «Луцький НВК №9 Луцької міськради».
Школи у таблиці ранговані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьк – у ТОП-5 міст за результатами ЗНО.
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