У Луцьку реорганізують рух на деяких вулицях
Сьогодні, 11:08
У Луцьку планують змінити організацію дорожнього руху на багатьох вулицях.
Про це написав радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, значне збільшення кількості транспорту і поява нових інфраструктурних об'єктів призвели до значного утруднення руху транспорту містом та зниження безпеки пішоходів.
Відтак, хочуть впровадити низку змін до організації дорожнього руху та підвищити безпеку пішоходів. Ці зміни наступного тижня будуть розглядатись відповідною комісією.
Таким чином, пропонуються наступні зміни:
1. Облаштування «турбокільця» з парковками на перехресті вулиць Соборності, Відродження, Гордіюк, Єршова.
2. Облаштування «турбокільця» на перехресті вулиць Львівської та Володимирської.
3. Односторонній рух по вул. Даргомижського від міської ради до повороту до готелю «Світязь».
4. Заборона повороту ліворуч з пр. Перемоги на вул. 8 березня та запровадження одностороннього руху по даній вулиці до перехрестя з вул. Огієнка.
5. Заборона повороту ліворуч з пр. Василя Мойсея до приміщення СБУ.
6. Заборона повороту ліворуч з пр. Грушевського на парковку РЦ «Промінь».
7. Три смуги руху по вул. Задворецькій поруч з виїздом на вул. Рівненську - дві смуги для повороту праворуч і одна для повороту ліворуч.
7. Облаштування острівців безпеки по пр. Грушевського.
8. Облаштування острівців безпеки по вул. Рівненській.
9. Облаштування додаткових пішохідних переходів по вул. Гулака-Артемовського.
10. Односторонній рух по вул. Сверстюка до перехрестя з вул. Потапова.
11. Односторонній рух по вул. Потапова від перехрестя з вул. Винриченка до перехрестя з вул. Ярощука.
12. Облаштування трьох смуг руху на перехресті вул. Карпенка-Карого з мостом по пр. Перемоги - права смуга для руху прямо, центральна та ліва смуга - для повороту ліворуч для виїзду на міст.
13. Зміна схеми руху на Дубнівському перехресті.
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Про це написав радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, значне збільшення кількості транспорту і поява нових інфраструктурних об'єктів призвели до значного утруднення руху транспорту містом та зниження безпеки пішоходів.
Відтак, хочуть впровадити низку змін до організації дорожнього руху та підвищити безпеку пішоходів. Ці зміни наступного тижня будуть розглядатись відповідною комісією.
Таким чином, пропонуються наступні зміни:
1. Облаштування «турбокільця» з парковками на перехресті вулиць Соборності, Відродження, Гордіюк, Єршова.
2. Облаштування «турбокільця» на перехресті вулиць Львівської та Володимирської.
3. Односторонній рух по вул. Даргомижського від міської ради до повороту до готелю «Світязь».
4. Заборона повороту ліворуч з пр. Перемоги на вул. 8 березня та запровадження одностороннього руху по даній вулиці до перехрестя з вул. Огієнка.
5. Заборона повороту ліворуч з пр. Василя Мойсея до приміщення СБУ.
6. Заборона повороту ліворуч з пр. Грушевського на парковку РЦ «Промінь».
7. Три смуги руху по вул. Задворецькій поруч з виїздом на вул. Рівненську - дві смуги для повороту праворуч і одна для повороту ліворуч.
7. Облаштування острівців безпеки по пр. Грушевського.
8. Облаштування острівців безпеки по вул. Рівненській.
9. Облаштування додаткових пішохідних переходів по вул. Гулака-Артемовського.
10. Односторонній рух по вул. Сверстюка до перехрестя з вул. Потапова.
11. Односторонній рух по вул. Потапова від перехрестя з вул. Винриченка до перехрестя з вул. Ярощука.
12. Облаштування трьох смуг руху на перехресті вул. Карпенка-Карого з мостом по пр. Перемоги - права смуга для руху прямо, центральна та ліва смуга - для повороту ліворуч для виїзду на міст.
13. Зміна схеми руху на Дубнівському перехресті.
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