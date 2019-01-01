На Волині кози «окупували» елітну автівку. ФОТО
Сьогодні, 11:18
У Нововолинську стався курйоз – кози оточили автівку Mercedes.
Про це пише Наталя Божко у спільноті Нововолинськ Інфо.
«Кози атакують нововолинські автомобілі», – йдеться у дописі.
У коментарях жартують, що це тварини так радісно зустрічають свого хазяїна.
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Про це пише Наталя Божко у спільноті Нововолинськ Інфо.
«Кози атакують нововолинські автомобілі», – йдеться у дописі.
У коментарях жартують, що це тварини так радісно зустрічають свого хазяїна.
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