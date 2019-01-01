На Волині кози «окупували» елітну автівку. ФОТО





Про це пише Наталя Божко у спільноті Нововолинськ Інфо.



«Кози атакують нововолинські автомобілі», – йдеться у дописі.



У коментарях жартують, що це тварини так радісно зустрічають свого хазяїна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську стався курйоз – кози оточили автівку Mercedes.Про це пишеу спільноті Нововолинськ Інфо.«Кози атакують нововолинські автомобілі», – йдеться у дописі.У коментарях жартують, що це тварини так радісно зустрічають свого хазяїна.

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