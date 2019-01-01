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На Волині кози «окупували» елітну автівку. ФОТО

На Волині кози «окупували» елітну автівку. ФОТО
У Нововолинську стався курйоз – кози оточили автівку Mercedes.

Про це пише Наталя Божко у спільноті Нововолинськ Інфо.

«Кози атакують нововолинські автомобілі», – йдеться у дописі.

У коментарях жартують, що це тварини так радісно зустрічають свого хазяїна.

На Волині кози «окупували» елітну автівку. ФОТО
На Волині кози «окупували» елітну автівку. ФОТО
На Волині кози «окупували» елітну автівку. ФОТО

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Теги: Волинь, курйоз, Нововолинськ, тварина, коза
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