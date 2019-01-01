Замовне вбивство матері і доньки під Києвом виявилося спецоперацією CБУ





У Службі безпеки України заявляють про інсценування замовного вбивства двох жінок у Броварах Київської області, - пише



Як повідомили у прес-центрі СБУ, правоохоронці отримали інформацію, що житель Броварів, який є власником промислово-будівельної компанії, через посередника підшукує виконавця для здійснення вбивства.



Встановили, що зловмисник "замовив" колишню дружину та її доньку через судові спори щодо поділу майна після розлучення. За отриманою інформацією, колишнє подружжя оскаржувало через суд право власності, зокрема на частки у бізнесі, нерухоме і рухоме майно, у тому числі приватного літака.



За вчинення вбивства чоловік спільно зі своєю третьою дружиною пропонував виконавцю 50 тисяч доларів США. Для попередження особливо тяжкого злочину оперативники СБУ вивели посередника на умовного "кілера".



Для надання "доказів" було проведено контроль за вчиненням злочину та здійснено імітацію вбивства жінок. Для підтвердження "ліквідації жертв" замовнику зробили відповідні постановочні фото та оприлюднено інформацію про їхнє зникнення.



Правоохоронці затримали за місцями проживання організатора та його дружину. Також на одній із вулиць Броварів затримали посередника, а у власному помешканні - його дружину, з якою він був у змові.



Вирішують питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.



Операція з викриття і затримання зловмисників проводилась спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власник промислово-будівельної компанії "замовив" за 50 тисяч доларів вбивство колишньої дружини та її доньки через небажання ділити майно після розлучення.У Службі безпеки України заявляють про інсценування замовного вбивства двох жінок у Броварах Київської області, - пише УНІАН Як повідомили у прес-центрі СБУ, правоохоронці отримали інформацію, що житель Броварів, який є власником промислово-будівельної компанії, через посередника підшукує виконавця для здійснення вбивства.Встановили, що зловмисник "замовив" колишню дружину та її доньку через судові спори щодо поділу майна після розлучення. За отриманою інформацією, колишнє подружжя оскаржувало через суд право власності, зокрема на частки у бізнесі, нерухоме і рухоме майно, у тому числі приватного літака.За вчинення вбивства чоловік спільно зі своєю третьою дружиною пропонував виконавцю 50 тисяч доларів США. Для попередження особливо тяжкого злочину оперативники СБУ вивели посередника на умовного "кілера".Для надання "доказів" було проведено контроль за вчиненням злочину та здійснено імітацію вбивства жінок. Для підтвердження "ліквідації жертв" замовнику зробили відповідні постановочні фото та оприлюднено інформацію про їхнє зникнення.Правоохоронці затримали за місцями проживання організатора та його дружину. Також на одній із вулиць Броварів затримали посередника, а у власному помешканні - його дружину, з якою він був у змові.Вирішують питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.Операція з викриття і затримання зловмисників проводилась спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

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