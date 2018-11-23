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«Не може бути здорове тіло без здорової душі», – Валіхновський про своє поєднання церковної служби і хірургії

«Не може бути здорове тіло без здорової душі», – Валіхновський про своє поєднання церковної служби і хірургії
Священнослужитель Валентин Марчук взяв інтерв'ю у відомого хірурга Ростислава Валіхновського.

Відео священик виклав на своїй сторінці у facebook.

Волиняни поговорили про клініку Ростислава та про його плани на майбутнє.

Валентин запитав хірурга про те, як він поєднує церковну службу та роботу хірурга. Чоловік відповів, що це дуже важлива справа, оскільки він синтезує принцип духовного та фізичного здоров'я.

«Не може бути здорове тіло без здорової душі. Хвороби – сигнал того, що нам потрібно змінюватись у ліпшу сторону добра та світла», – додає Ростислав.

Також волинянин розповів про храм, яий допомагав збудувати. Чоловіки стверджують, що мають спільні соціальні проекти, які планують реалізувати в майбутньому.


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Теги: свято, Волинь, храм
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