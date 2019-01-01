«Перспектива жінки»: як волинські підприємниці прокачувалися у бізнесі





Більше десятка волинських бізнес-леді взяли участь в освітньому курсі "Мій бізнес: зміни, орієнтованість на рішення, нові бізнес-моделі", - повідомляє



Зазначають, що освітній курс проходить сьогодні, 21 серпня, в рамках діалогу між владою, бізнесом та громадським сектором та за підтримки Волинської ОДА.



Ініціатор проведення цього курсу в регіоні – Волинське обласне жіноче товариство "Перспектива жінки". Ця громадська організація діє з 2000 року, її керівниця – Тетяна Пилипович, співвласниця ТОВ "Дари Волині".



"У відповідності до світових трендів одночасно треба розвивати особистісні та професійні компетенції ведення бізнесу. Тому програма нашого освітнього курсу складається з кількох етапів: самостійне виконання завдань, стратегічний нетворкінг, тренінг "Мій бізнес: зміни, орієнтованість на рішення, нові бізнес-моделі" тощо", – зазначила організаторка заходу.



Зауважують, перший етап включає в себе самостійне виконання завдань, зокрема, виступ про власний бізнес. Жінкам продемонстрували окремі навики ораторського мистецтва та відкрили секрети, як позбутися хвилювання під час публічних виступів. Кожна підприємниця розповіла про власний бізнес, його мету та ресурси, які вона може запропонувати для інших представниць бізнесу. Загалом, курс триватиме два дні – 20 та 21 серпня. А у підсумку відбудеться менторська сесія за підсумками навчання.



Заступник директора департаменту – начальник управління інвестицій обласної державної адміністрації Андрій Ткачук зазначив, що влада підтримує такі заходи, адже бізнес – це основа економіки.



"Ми, як виконавча влада, повинні підтримувати, захищати та створювати умови для розвитку бізнесу в регіоні, адже завдяки їхнім інвестиціям та надходженням в бюджет маємо додаткову можливість розвивати область. Ми горді тим, що на Волині є чимало успішних жінок-підприємниць, які є до того ж соціально-відповідальними. Такі освітні курсі допоможуть бізнесу розвиватися згідно світових тенденцій і це велике позитивне зрушення у напрямку руху до європейського та світового ринків", – резюмував Андрій Володимирович.







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