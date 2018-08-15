Щоб побороти зміни клімату, потрібно їсти менше м'яса – поради ООН

Експерти радять поліпшити методи збору, зберігання врожаю, транспортування та торгівлі (на фото — яблучний сад у Німеччині, 14 серпня 2018 року)

Вирубка лісів в бразильській Амазонії у 2019 року майже на 300 відсотків більша порівняно з минулим роком (на фото — робітник спилює дерево у лісі, Бразилія, 14 серпня 2019 року)