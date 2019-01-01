«Луцьким ринкам» віддали землю на «Варшавці»





Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.



Йдеться про ділянки на вулиці Кравчука. Три із них – 0,0115 га, 0,0266 га та 0,1076 га – під ринком «Шанс». Ще одна земельна ділянка розташована за адресою Кравчука, 31.



Нагадаємо, раніше підприємцю Петру Шугаю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КП «Луцькі ринки» передали чотири земельні ділянки для обслуговування на Варшавському ринку.Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.Йдеться про ділянки на вулиці Кравчука. Три із них – 0,0115 га, 0,0266 га та 0,1076 га – під ринком «Шанс». Ще одна земельна ділянка розташована за адресою Кравчука, 31.Нагадаємо, раніше підприємцю відмовили в поновленні договору оренди трьох земельних ділянок на ринку «Шанс» у Луцьку. Мовляв, він неналежним чином провадить свою господарську діяльність і вводить міську раду в оману.

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