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«Луцьким ринкам» віддали землю на «Варшавці»

«Луцьким ринкам» віддали землю на «Варшавці»
КП «Луцькі ринки» передали чотири земельні ділянки для обслуговування на Варшавському ринку.

Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.

Йдеться про ділянки на вулиці Кравчука. Три із них – 0,0115 га, 0,0266 га та 0,1076 га – під ринком «Шанс». Ще одна земельна ділянка розташована за адресою Кравчука, 31.

Нагадаємо, раніше підприємцю Петру Шугаю відмовили в поновленні договору оренди трьох земельних ділянок на ринку «Шанс» у Луцьку. Мовляв, він неналежним чином провадить свою господарську діяльність і вводить міську раду в оману.

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Теги: луцькі ринки, Варшавський ринок
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