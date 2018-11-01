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У Києві активісти «на гарячому» спіймали педофіла. ВІДЕО 18+

У Києві активісти «на гарячому» спіймали педофіла. ВІДЕО 18+
У Києві на вулиці Здолбунівській активісти спіймали педофіла, проте покарати його не вдалося.

Так, у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook було оприлюднено відео з 14-річним хлопчиком та чоловіком, який, за словами авторів кадрів, чіплявся до дитини, - пише Обозреватель.

На момент зйомки можливий збоченець лежав обличчям у землю зі зв'язаними руками.

Активісти запевнили, що у них є всі відеодокази злочину, проте батько хлопчика (нібито місцевий алкоголік) відмовився писати заяву і тому педофіла відпустили.

Увага! Відео містить ненормативну лексику. 18+



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Теги: педофіл, Київ
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