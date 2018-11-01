У Києві активісти «на гарячому» спіймали педофіла. ВІДЕО 18+





Так, у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook було оприлюднено відео з 14-річним хлопчиком та чоловіком, який, за словами авторів кадрів, чіплявся до дитини, - пише



На момент зйомки можливий збоченець лежав обличчям у землю зі зв'язаними руками.



Активісти запевнили, що у них є всі відеодокази злочину, проте батько хлопчика (нібито місцевий алкоголік) відмовився писати заяву і тому педофіла відпустили.



Увага! Відео містить ненормативну лексику. 18+







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на вулиці Здолбунівській активісти спіймали педофіла, проте покарати його не вдалося.Так, у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook було оприлюднено відео з 14-річним хлопчиком та чоловіком, який, за словами авторів кадрів, чіплявся до дитини, - пише Обозреватель. На момент зйомки можливий збоченець лежав обличчям у землю зі зв'язаними руками.Активісти запевнили, що у них є всі відеодокази злочину, проте батько хлопчика (нібито місцевий алкоголік) відмовився писати заяву і тому педофіла відпустили.

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