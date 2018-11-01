У Києві активісти «на гарячому» спіймали педофіла. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 17:40
У Києві на вулиці Здолбунівській активісти спіймали педофіла, проте покарати його не вдалося.
Так, у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook було оприлюднено відео з 14-річним хлопчиком та чоловіком, який, за словами авторів кадрів, чіплявся до дитини, - пише Обозреватель.
На момент зйомки можливий збоченець лежав обличчям у землю зі зв'язаними руками.
Активісти запевнили, що у них є всі відеодокази злочину, проте батько хлопчика (нібито місцевий алкоголік) відмовився писати заяву і тому педофіла відпустили.
Увага! Відео містить ненормативну лексику. 18+
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Так, у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook було оприлюднено відео з 14-річним хлопчиком та чоловіком, який, за словами авторів кадрів, чіплявся до дитини, - пише Обозреватель.
На момент зйомки можливий збоченець лежав обличчям у землю зі зв'язаними руками.
Активісти запевнили, що у них є всі відеодокази злочину, проте батько хлопчика (нібито місцевий алкоголік) відмовився писати заяву і тому педофіла відпустили.
Увага! Відео містить ненормативну лексику. 18+
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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