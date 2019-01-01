вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Співак та загиблі Герої стали почесними громадянами Луцька

Співак та загиблі Герої стали почесними громадянами Луцька
У Луцьку присвоїли звання «Почесний громадянин міста» трьом загиблим атовцям та співаку.

Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.

За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоїти посмертно звання «Почесний громадянин міста Луцька» присвоїли загиблим учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України: Грибкову Сергію Миколайовичу, Єлістратову Андрію Юрійовичу та Ольховському Георгію Сергійовичу.

Окрім того, «почесного» дали і народному артисту України Василю Чепелюку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Почесний громадянин міста, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після купання в озері 16-річна волинянка захворіла на смертельну хворобу
Сьогодні, 13:06
Із сутичками та застосуванням електрошокерів: люди не пускають техніку «Волиньприродресурсу». ФОТО
Сьогодні, 12:50
Співак та загиблі Герої стали почесними громадянами Луцька
Сьогодні, 12:35
На Сході загинув 20-річний волинянин
Сьогодні, 12:33
Волинянина, якого тричі ловили п'яним за кермом, оштрафували на 40 тисяч
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
У Луцьку не захотіли повертати стару ціну на проїзд у маршрутках У Луцьку не захотіли повертати стару ціну на проїзд у маршрутках
Сьогодні, 13:21
Землю під банком у Луцьку продали за мільйон гривень Землю під банком у Луцьку продали за мільйон гривень
Сьогодні, 11:25
У Луцьку реорганізують рух на деяких вулицях У Луцьку реорганізують рух на деяких вулицях
Сьогодні, 11:08
7 луцьких шкіл увійшли до ТОП-200 України 7 луцьких шкіл увійшли до ТОП-200 України
Сьогодні, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинському пункті пропуску затримали дві вантажівки, у яких були приховані цигарки. ФОТО
Сьогодні, 13:34
 0
У Луцьку не захотіли повертати стару ціну на проїзд у маршрутках
Сьогодні, 13:21
 0
Після нападу собак у нововолинській лікарні чоловікові не надали навіть першої меддопомоги, – соцмережі
Сьогодні, 13:09
 0
Після купання в озері 16-річна волинянка захворіла на смертельну хворобу
Сьогодні, 13:06
 0
Із сутичками та застосуванням електрошокерів: люди не пускають техніку «Волиньприродресурсу». ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿