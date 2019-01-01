Співак та загиблі Герої стали почесними громадянами Луцька





Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.



За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоїти посмертно звання «Почесний громадянин міста Луцька» присвоїли загиблим учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України: Грибкову Сергію Миколайовичу, Єлістратову Андрію Юрійовичу та Ольховському Георгію Сергійовичу.



Окрім того, «почесного» дали і народному артисту України Василю Чепелюку.

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