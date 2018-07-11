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Після нападу собак у нововолинській лікарні чоловікові не надали навіть першої меддопомоги, – соцмережі

Після нападу собак у нововолинській лікарні чоловікові не надали навіть першої меддопомоги, – соцмережі
Після нападу собак на одній з вулиць міста у Нововолинську чоловік пішов до лікарні, де не отримав навіть належної першої медичної допомоги.

Про ситуацію, що трапилася 21 серпня у Facebook групі написала користувачка Alinka Malvinka з Нововолинська, яка зустріла чоловіка у лікарні.

«Сьогодні була у лікарні чекала свою чергу і прийшов чоловік, весь в ранах і голова розбита, руки і ноги покусані, так аж до м'яса. Він їхав на ровері на роботу біля редакції, вони почали кидатися під колеса він зупинився, вони скинули його і він перелетів через руль було 7 собак», – описує події авторка посту.

Серед коментаторів під постом жінки був і очевидець самої ситуації – Андрій Павлишин, який підтвердив, що чоловік таки зазнав травм через собак.

«Чоловік їхав біля аптеки в сторону базару, собаки накинулися, він перечепився і впав, собаки відразу втекли. Я і ще одна жіночка на авто допомогли піднятися», – прокоментував ситуацію Інформаційному агентству ВолиньPost Андрій Павлишин.

Alinka Malvinka переконує, що у лікарні до чоловіка віднеслися халатно і навіть не надали першої медичної допомоги.

«Він сидів чекав чергу на рентген і потім до травматолога, я не могла на це дивитись, як проходили медсестри, лікарі і відвертали голову, нічого не сказавши», – Alinka Malvinka зазначає, що саме вона обробляла рани потерпілому, поки від лікарів не було жодної реакції: «Тоді вийшла дівчина з кабінету і сказала: «Ну ідіть на прийом до лікаря». Для мене це якийсь шок», – пише очевидиця.

Зазначає, що згуртувалася разом з іншими жінками і пішла скаржитися до завідуючого поліклініки скаржитись.

Ірина Кузьмінчук у коментарях додала: «Хворому була надана позачергова медична допомога в хірургічному кабінеті,направлений до невролога», – написала жінка.

Після нападу собак у нововолинській лікарні чоловікові не надали навіть першої меддопомоги, – соцмережі

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Теги: Нововолинськ, Волинь, собаки, лікарня
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