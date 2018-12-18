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Із сутичками та застосуванням електрошокерів: люди не пускають техніку «Волиньприродресурсу». ФОТО

Із сутичками та застосуванням електрошокерів: люди не пускають техніку «Волиньприродресурсу». ФОТО
На автодорозі між селами Прилісне та Галузія Маневицького району близько півтори сотні людей не пускають важку техніку комунального підприємства «Волиньприродресурсу».

Її планують завезти на ділянку, де хочуть проводити георозвідку і видобуток бурштину, - пише Суспільне Волині.

Техніка заблокована з 5-ї ранку. Охоронці фірми «Фалькон» протистояли місцевому населенню, які вишикувалися впоперек дороги. Між ними виникали сутички.

Зі слів місцевого жителя Василя Ружицького, охоронці використовували електрошокери.

Із сутичками та застосуванням електрошокерів: люди не пускають техніку «Волиньприродресурсу». ФОТО
Із сутичками та застосуванням електрошокерів: люди не пускають техніку «Волиньприродресурсу». ФОТО
Із сутичками та застосуванням електрошокерів: люди не пускають техніку «Волиньприродресурсу». ФОТО
Із сутичками та застосуванням електрошокерів: люди не пускають техніку «Волиньприродресурсу». ФОТО

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Теги: сутички, Волиньприродресурс
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