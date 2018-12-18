Із сутичками та застосуванням електрошокерів: люди не пускають техніку «Волиньприродресурсу». ФОТО
Сьогодні, 12:50
На автодорозі між селами Прилісне та Галузія Маневицького району близько півтори сотні людей не пускають важку техніку комунального підприємства «Волиньприродресурсу».
Її планують завезти на ділянку, де хочуть проводити георозвідку і видобуток бурштину, - пише Суспільне Волині.
Техніка заблокована з 5-ї ранку. Охоронці фірми «Фалькон» протистояли місцевому населенню, які вишикувалися впоперек дороги. Між ними виникали сутички.
Зі слів місцевого жителя Василя Ружицького, охоронці використовували електрошокери.
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Її планують завезти на ділянку, де хочуть проводити георозвідку і видобуток бурштину, - пише Суспільне Волині.
Техніка заблокована з 5-ї ранку. Охоронці фірми «Фалькон» протистояли місцевому населенню, які вишикувалися впоперек дороги. Між ними виникали сутички.
Зі слів місцевого жителя Василя Ружицького, охоронці використовували електрошокери.
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