Після купання в озері 16-річна волинянка захворіла на смертельну хворобу





Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.



Так, захворювання, котре почалось із підвищення температури тіла до 39◦С та розладів травлення, ускладнилось гострим ураженням нирок та нирковою недостатністю.



Діагноз лептоспіроз підтвердили у лабораторії особливо-небезпечних інфекцій обласного центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 16-річна дівчина "підчепила" лептоспіроз після купання в озері Лісне.Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.Так, захворювання, котре почалось із підвищення температури тіла до 39◦С та розладів травлення, ускладнилось гострим ураженням нирок та нирковою недостатністю.Діагноз лептоспіроз підтвердили у лабораторії особливо-небезпечних інфекцій обласного центру.

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