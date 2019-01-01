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Після купання в озері 16-річна волинянка захворіла на смертельну хворобу

Після купання в озері 16-річна волинянка захворіла на смертельну хворобу
У Володимирі-Волинському 16-річна дівчина "підчепила" лептоспіроз після купання в озері Лісне.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.

Так, захворювання, котре почалось із підвищення температури тіла до 39◦С та розладів травлення, ускладнилось гострим ураженням нирок та нирковою недостатністю.

Діагноз лептоспіроз підтвердили у лабораторії особливо-небезпечних інфекцій обласного центру.

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Теги: лептоспіроз, волинянка
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