Після купання в озері 16-річна волинянка захворіла на смертельну хворобу
Сьогодні, 13:06
У Володимирі-Волинському 16-річна дівчина "підчепила" лептоспіроз після купання в озері Лісне.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Так, захворювання, котре почалось із підвищення температури тіла до 39◦С та розладів травлення, ускладнилось гострим ураженням нирок та нирковою недостатністю.
Діагноз лептоспіроз підтвердили у лабораторії особливо-небезпечних інфекцій обласного центру.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Так, захворювання, котре почалось із підвищення температури тіла до 39◦С та розладів травлення, ускладнилось гострим ураженням нирок та нирковою недостатністю.
Діагноз лептоспіроз підтвердили у лабораторії особливо-небезпечних інфекцій обласного центру.
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