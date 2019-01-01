Після укусу кота волинянка «підчепила» сказ





Так, в ході проведеного епідрозслідування встановили, що потерпіла підібрала хворе кошеня на вулиці та лікувала самостійно, - йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.



Повідомляють, оскільки тварина загинула, провели відповідні дослідження і підтвердили сказ тварини.



Наразі господарка тварини отримує курс профілактичних щеплень проти сказу. Медичні працівники обходять двори з метою виявлення осіб, котрі могли контактувати з хворою твариною та проводять роз'яснювальну робота щодо профілактики сказу.



Зазначають, провакцинували проти сказу тварин в господарстві, де утримувався хворий кіт, проведені дезінфекційні заходи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі волинянка захворіла на сказ від кота.Так, в ході проведеного епідрозслідування встановили, що потерпіла підібрала хворе кошеня на вулиці та лікувала самостійно, - йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.Повідомляють, оскільки тварина загинула, провели відповідні дослідження і підтвердили сказ тварини.Наразі господарка тварини отримує курс профілактичних щеплень проти сказу. Медичні працівники обходять двори з метою виявлення осіб, котрі могли контактувати з хворою твариною та проводять роз'яснювальну робота щодо профілактики сказу.Зазначають, провакцинували проти сказу тварин в господарстві, де утримувався хворий кіт, проведені дезінфекційні заходи.

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