Після укусу кота волинянка «підчепила» сказ
Сьогодні, 14:53
У Ківерцівському районі волинянка захворіла на сказ від кота.
Так, в ході проведеного епідрозслідування встановили, що потерпіла підібрала хворе кошеня на вулиці та лікувала самостійно, - йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Повідомляють, оскільки тварина загинула, провели відповідні дослідження і підтвердили сказ тварини.
Наразі господарка тварини отримує курс профілактичних щеплень проти сказу. Медичні працівники обходять двори з метою виявлення осіб, котрі могли контактувати з хворою твариною та проводять роз'яснювальну робота щодо профілактики сказу.
Зазначають, провакцинували проти сказу тварин в господарстві, де утримувався хворий кіт, проведені дезінфекційні заходи.
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Так, в ході проведеного епідрозслідування встановили, що потерпіла підібрала хворе кошеня на вулиці та лікувала самостійно, - йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Повідомляють, оскільки тварина загинула, провели відповідні дослідження і підтвердили сказ тварини.
Наразі господарка тварини отримує курс профілактичних щеплень проти сказу. Медичні працівники обходять двори з метою виявлення осіб, котрі могли контактувати з хворою твариною та проводять роз'яснювальну робота щодо профілактики сказу.
Зазначають, провакцинували проти сказу тварин в господарстві, де утримувався хворий кіт, проведені дезінфекційні заходи.
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