На волинському пункті пропуску затримали дві вантажівки, у яких були приховані цигарки. ФОТО
Сьогодні, 13:34
На «Домановому» у водіїв-білорусів вилучили контарбандні цигарки.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.
Один з іноземців поклав 860 пачок «Мінська» у спальному відділенні кабіни авто. Вартість підакцизного краму – 9720 грн. Другий – 1120 пачок вартістю 25752 грн склав у ящику для інструментів причепа.
Крім вилучення обмеженого до ввезення в Україну товару, усім доведеться сплатити штраф у розмірі повної вартості предметів правопорушення.
Загалом 3480 пачок конфіскованих цигарок оцінені у майже 70 тисяч грн.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.
Один з іноземців поклав 860 пачок «Мінська» у спальному відділенні кабіни авто. Вартість підакцизного краму – 9720 грн. Другий – 1120 пачок вартістю 25752 грн склав у ящику для інструментів причепа.
Крім вилучення обмеженого до ввезення в Україну товару, усім доведеться сплатити штраф у розмірі повної вартості предметів правопорушення.
Загалом 3480 пачок конфіскованих цигарок оцінені у майже 70 тисяч грн.
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