На волинському пункті пропуску затримали дві вантажівки, у яких були приховані цигарки. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.



Один з іноземців поклав 860 пачок «Мінська» у спальному відділенні кабіни авто. Вартість підакцизного краму – 9720 грн. Другий – 1120 пачок вартістю 25752 грн склав у ящику для інструментів причепа.



Крім вилучення обмеженого до ввезення в Україну товару, усім доведеться сплатити штраф у розмірі повної вартості предметів правопорушення.



Загалом 3480 пачок конфіскованих цигарок оцінені у майже 70 тисяч грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Домановому» у водіїв-білорусів вилучили контарбандні цигарки.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.Один з іноземців поклав 860 пачок «Мінська» у спальному відділенні кабіни авто. Вартість підакцизного краму – 9720 грн. Другий – 1120 пачок вартістю 25752 грн склав у ящику для інструментів причепа.Крім вилучення обмеженого до ввезення в Україну товару, усім доведеться сплатити штраф у розмірі повної вартості предметів правопорушення.Загалом 3480 пачок конфіскованих цигарок оцінені у майже 70 тисяч грн.

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