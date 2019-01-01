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На волинському пункті пропуску затримали дві вантажівки, у яких були приховані цигарки. ФОТО

На волинському пункті пропуску затримали дві вантажівки, у яких були приховані цигарки. ФОТО
На «Домановому» у водіїв-білорусів вилучили контарбандні цигарки.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.

Один з іноземців поклав 860 пачок «Мінська» у спальному відділенні кабіни авто. Вартість підакцизного краму – 9720 грн. Другий – 1120 пачок вартістю 25752 грн склав у ящику для інструментів причепа.

Крім вилучення обмеженого до ввезення в Україну товару, усім доведеться сплатити штраф у розмірі повної вартості предметів правопорушення.

Загалом 3480 пачок конфіскованих цигарок оцінені у майже 70 тисяч грн.

На волинському пункті пропуску затримали дві вантажівки, у яких були приховані цигарки. ФОТО
На волинському пункті пропуску затримали дві вантажівки, у яких були приховані цигарки. ФОТО

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Теги: цигарки, Волинь
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