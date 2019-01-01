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В Україну йде похолодання: прогноз синоптика

В Україну йде похолодання: прогноз синоптика
Погода в Україні у середу, 21 серпня, як і раніше буде спекотною й сухою. Тим не менш, в деяких регіонах можливі опади з грозами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко, пише РБК-Україна.

Так, завтра, 22 серпня, спекотно буде всюди: на Півдні, Сході і прилеглих до них центральних областях очікується від +30 до +34 градусів, а місцями повітря розжариться до +35 за Цельсієм.

На решті території очікується від +28 до +30 градусів, а на високогір'ї Карпат від +21 до +24.

Тим не менш, у західних областях завтра можливі дощі та грози.

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Теги: прогноз погоди, похолодання
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