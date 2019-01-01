В Україну йде похолодання: прогноз синоптика
Сьогодні, 14:00
Погода в Україні у середу, 21 серпня, як і раніше буде спекотною й сухою. Тим не менш, в деяких регіонах можливі опади з грозами.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко, пише РБК-Україна.
Так, завтра, 22 серпня, спекотно буде всюди: на Півдні, Сході і прилеглих до них центральних областях очікується від +30 до +34 градусів, а місцями повітря розжариться до +35 за Цельсієм.
На решті території очікується від +28 до +30 градусів, а на високогір'ї Карпат від +21 до +24.
Тим не менш, у західних областях завтра можливі дощі та грози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко, пише РБК-Україна.
Так, завтра, 22 серпня, спекотно буде всюди: на Півдні, Сході і прилеглих до них центральних областях очікується від +30 до +34 градусів, а місцями повітря розжариться до +35 за Цельсієм.
На решті території очікується від +28 до +30 градусів, а на високогір'ї Карпат від +21 до +24.
Тим не менш, у західних областях завтра можливі дощі та грози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині медики рятували людину, яку вкусила змія
Сьогодні, 14:38
У Нововолинську на День Незалежності перекриють деякі вулиці
Сьогодні, 14:23
В Україну йде похолодання: прогноз синоптика
Сьогодні, 14:00
На волинському пункті пропуску затримали дві вантажівки, у яких були приховані цигарки. ФОТО
Сьогодні, 13:34