В Україну йде похолодання: прогноз синоптика





Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко, пише



Так, завтра, 22 серпня, спекотно буде всюди: на Півдні, Сході і прилеглих до них центральних областях очікується від +30 до +34 градусів, а місцями повітря розжариться до +35 за Цельсієм.



На решті території очікується від +28 до +30 градусів, а на високогір'ї Карпат від +21 до +24.



Тим не менш, у західних областях завтра можливі дощі та грози.

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