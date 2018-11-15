Виходила з під'їзду: у Києві невідомий стріляв у жінку-підприємця





Про це



Подія сталася ввечері 20 серпня, коли жінка виходила на вулицю з власного помешкання. В результаті пострілів, здійснених невстановленою особою, потерпіла отримала вогнепальне поранення черевної порожнини та кісті руки.



Жінку було госпіталізовано до лікарні.



Наразі слідством встановлюються мотиви та обставини скоєння злочину, причетні особи. Відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією замах на вбивство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Голосіївському районі столиці невідомий підстрелив жінку-підприємницю.Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.Подія сталася ввечері 20 серпня, коли жінка виходила на вулицю з власного помешкання. В результаті пострілів, здійснених невстановленою особою, потерпіла отримала вогнепальне поранення черевної порожнини та кісті руки.Жінку було госпіталізовано до лікарні.Наразі слідством встановлюються мотиви та обставини скоєння злочину, причетні особи. Відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією замах на вбивство.

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