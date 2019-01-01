«Батьки шукають купу незрозумілих причин, аби не щеплювати дітей», – луцька лікарка про вакцинацію
Сьогодні, 15:12
У Луцьку поліпшилася ситуація із щепленням проти дифтерії та правцю. Проте багато батьків і досі відмовляються щеплювати своїх дітей. З 1 вересня їх будуть відстороняти від навчання.
Про це у коментарі ІА «Конкурент» розповіла головний лікар КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська.
«Будемо перевіряти школи і класи. Нещеплені діти не будуть допускатися до навчання. Це – однозначно. Іншого варіанту немає», – каже лікарка.
Оксана Лєщинська наголошує на тому, що щеплення потрібно робити відповідно до календаря. Каже, що правцевий анатоксин – це дуже серйозне захворювання, яке супроводжується судомами.
«Ми повинні змінити свій світогляд щодо щеплень. Якщо говорити про правець, то важливо перевірити, коли робилося останнє щеплення від правцю. Адже маємо уже летальний випадок. Батьки шукають купу незрозумілих причин, аби не щеплювати дітей. Гонимо, то йдуть, роблять щеплення. Але я весь час наголошую, що відсоток щеплень у Луцьку недостатній», – каже Оксана Лєщинська.
Нагадаємо, у Львові через подряпину на коліні хлопчик заразився правцем.
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Про це у коментарі ІА «Конкурент» розповіла головний лікар КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська.
«Будемо перевіряти школи і класи. Нещеплені діти не будуть допускатися до навчання. Це – однозначно. Іншого варіанту немає», – каже лікарка.
Оксана Лєщинська наголошує на тому, що щеплення потрібно робити відповідно до календаря. Каже, що правцевий анатоксин – це дуже серйозне захворювання, яке супроводжується судомами.
«Ми повинні змінити свій світогляд щодо щеплень. Якщо говорити про правець, то важливо перевірити, коли робилося останнє щеплення від правцю. Адже маємо уже летальний випадок. Батьки шукають купу незрозумілих причин, аби не щеплювати дітей. Гонимо, то йдуть, роблять щеплення. Але я весь час наголошую, що відсоток щеплень у Луцьку недостатній», – каже Оксана Лєщинська.
Нагадаємо, у Львові через подряпину на коліні хлопчик заразився правцем.
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