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У Нововолинську на День Незалежності перекриють деякі вулиці

У Нововолинську на День Незалежності перекриють деякі вулиці
У Нововолинську з 23 по 25 серпня під час проведення заходів з нагоди Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці Незалежності України, 69-ої річниці з дня заснування міста та Дня шахтаря перекриють проспект Дружби.

Про це інформує Нововолинськ.com.

Так, буде заборонено рух транспорту по проспекту Дружби між вулицями Кобзаря – Святого Володимира та зі сторони вулиці Митрополита Шептицького.

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Теги: рух, транспорт, Нововолинськ
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