У Нововолинську на День Незалежності перекриють деякі вулиці





Про це інформує



Так, буде заборонено рух транспорту по проспекту Дружби між вулицями Кобзаря – Святого Володимира та зі сторони вулиці Митрополита Шептицького.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську з 23 по 25 серпня під час проведення заходів з нагоди Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці Незалежності України, 69-ої річниці з дня заснування міста та Дня шахтаря перекриють проспект Дружби.Про це інформує Нововолинськ.com. Так, буде заборонено рух транспорту по проспекту Дружби між вулицями Кобзаря – Святого Володимира та зі сторони вулиці Митрополита Шептицького.

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