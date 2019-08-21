У Нововолинську на День Незалежності перекриють деякі вулиці
Сьогодні, 14:23
У Нововолинську з 23 по 25 серпня під час проведення заходів з нагоди Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці Незалежності України, 69-ої річниці з дня заснування міста та Дня шахтаря перекриють проспект Дружби.
Про це інформує Нововолинськ.com.
Так, буде заборонено рух транспорту по проспекту Дружби між вулицями Кобзаря – Святого Володимира та зі сторони вулиці Митрополита Шептицького.
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Про це інформує Нововолинськ.com.
Так, буде заборонено рух транспорту по проспекту Дружби між вулицями Кобзаря – Святого Володимира та зі сторони вулиці Митрополита Шептицького.
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