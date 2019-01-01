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На Волині медики рятували людину, яку вкусила змія

На Волині медики рятували людину, яку вкусила змія
На Волині медики швидкої допомоги рятували людину від укусу змії.

Інцидент трапився вчора, 20 серпня, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, виїзди медиків були:

5 – з приводу гострого коронарного синдрому;
15 – з приводу ГПМК;
5 – з приводу ДТП;
1 – з приводу укусу змії;
3 – з приводу падіння з висоти;
3 – з приводу травми китиці;
6 – з приводу кримінальний травматизм.

До слова, на приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волині доставили 153 людей.

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Теги: змія, укус, порятунок
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