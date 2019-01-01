На Волині медики рятували людину, яку вкусила змія





Інцидент трапився вчора, 20 серпня, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Так, виїзди медиків були:



5 – з приводу гострого коронарного синдрому;

15 – з приводу ГПМК;

5 – з приводу ДТП;

1 – з приводу укусу змії;

3 – з приводу падіння з висоти;

3 – з приводу травми китиці;

6 – з приводу кримінальний травматизм.



До слова, на приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волині доставили 153 людей.

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