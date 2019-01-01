Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Кладнів: мисливське угіддя
Горохівський район
Інформацію не надано
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
с. Волиця частково, с. Колона повністю
10:00-17:00 с. Янів повністю, с. Бортнів повністю
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,
2. ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).
с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,
с.Ставище,
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
Ковельський район
1. 9:00-17:00 СТзОВ"Заповіт"
С/Р Козлиничі
Ковельське МТМО ФАП с.Луківка
Ковельське Райво школа
СТ Повурськ
ФОП Санько А.С.
СТ Повурськ
СТзОВ "Васюти"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
ФОП Іллюх В.П.
Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП
ФОП Ткачук Т.С. с.Луківка с.Гривятки
с.Уховецьк
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.В.Цевеличі вул.Центральна
місто Луцьк
Інформацію не надано
Луцький район
1. 10:00 – 16:00 с/р с.Романів (Будинок культури, школа), ПАТ "Укртелеком" (АТС), СТзОВ "Романів" (гараж),
ФОП Грицовник Валентина Володимирівна,
ФОП Корнійчук Володимир Петрович,
ФОП Бляшук Олександр Володимирович с. Романів вул. Першотравнева, Нова, Перемоги
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-227 09:00-16:00 с. Чаруків вул. Рибгоспна
3. ПЛ-10 кВ Л-33-07
(КТП-237, 358, 569, 701 ) 9:00-17:00 смт.Торчин: ПП Гранат В.М., ПАТ „Волиньгаз” (КСС-600), ДК „Укртрансгаз”(ГРС)
Любомльський та Шацький райони
1. Л-52-02 до ЗТП-454 9:00-17:00 с Нудиже
2. КТП-117 9:00-17:00 с Борова
Любешівський район
Інформацію не надано
Маневицький район
1. 10:00-17:00 ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель", ФОП Якубовська В.В. кафе, ДП "Маневицьке лісове господарство" лісництво с. Оконськ, вул. Луцька
місто Нововолинськ
Інформацію не надано
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
16. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
Старовижівський район
1. Л-27-08 до ЛР-40 10:00-17:00 с.Залюття,
Ст.Вижва
вул: Ювілейна, Михайлівська
2. КТП-94 Л-1 10:00-17:00 с.Любохини вул:Польова, Радянська, Ясенівка.
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-118 Л-1 14:00-16:00 В/ч с.Городилець
2. ПЛ-10 кВ Л-61-07
Від ПС до ЗТП-293
КТП-215 09:00-17:00 ТзОВ «Турія» с.м.т.Турійськ вул.Ставецька
3. ПЛ-10 кВ Л-25-01
Від ЛР-83 до КТП-283
КТП-90
КТП-289
КТП-283 09:00-17:00 Миляновичівська с/р –клуб, школа, пошта, церква, ФАП, ФОП Янюк В.С.- магазин с.Тупали, Залісці, Перевісся
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Кладнів: мисливське угіддя
Горохівський район
Інформацію не надано
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
с. Волиця частково, с. Колона повністю
10:00-17:00 с. Янів повністю, с. Бортнів повністю
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,
2. ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).
с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,
с.Ставище,
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
Ковельський район
1. 9:00-17:00 СТзОВ"Заповіт"
С/Р Козлиничі
Ковельське МТМО ФАП с.Луківка
Ковельське Райво школа
СТ Повурськ
ФОП Санько А.С.
СТ Повурськ
СТзОВ "Васюти"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
ФОП Іллюх В.П.
Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП
ФОП Ткачук Т.С. с.Луківка с.Гривятки
с.Уховецьк
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.В.Цевеличі вул.Центральна
місто Луцьк
Інформацію не надано
Луцький район
1. 10:00 – 16:00 с/р с.Романів (Будинок культури, школа), ПАТ "Укртелеком" (АТС), СТзОВ "Романів" (гараж),
ФОП Грицовник Валентина Володимирівна,
ФОП Корнійчук Володимир Петрович,
ФОП Бляшук Олександр Володимирович с. Романів вул. Першотравнева, Нова, Перемоги
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-227 09:00-16:00 с. Чаруків вул. Рибгоспна
3. ПЛ-10 кВ Л-33-07
(КТП-237, 358, 569, 701 ) 9:00-17:00 смт.Торчин: ПП Гранат В.М., ПАТ „Волиньгаз” (КСС-600), ДК „Укртрансгаз”(ГРС)
Любомльський та Шацький райони
1. Л-52-02 до ЗТП-454 9:00-17:00 с Нудиже
2. КТП-117 9:00-17:00 с Борова
Любешівський район
Інформацію не надано
Маневицький район
1. 10:00-17:00 ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель", ФОП Якубовська В.В. кафе, ДП "Маневицьке лісове господарство" лісництво с. Оконськ, вул. Луцька
місто Нововолинськ
Інформацію не надано
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
16. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
Старовижівський район
1. Л-27-08 до ЛР-40 10:00-17:00 с.Залюття,
Ст.Вижва
вул: Ювілейна, Михайлівська
2. КТП-94 Л-1 10:00-17:00 с.Любохини вул:Польова, Радянська, Ясенівка.
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-118 Л-1 14:00-16:00 В/ч с.Городилець
2. ПЛ-10 кВ Л-61-07
Від ПС до ЗТП-293
КТП-215 09:00-17:00 ТзОВ «Турія» с.м.т.Турійськ вул.Ставецька
3. ПЛ-10 кВ Л-25-01
Від ЛР-83 до КТП-283
КТП-90
КТП-289
КТП-283 09:00-17:00 Миляновичівська с/р –клуб, школа, пошта, церква, ФАП, ФОП Янюк В.С.- магазин с.Тупали, Залісці, Перевісся
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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