Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00с. Кладнів: мисливське угіддяІнформацію не надано1. 10:00-16:00с. Волиця частково, с. Колона повністю10:00-17:00 с. Янів повністю, с. Бортнів повністю1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,2. ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,с.Ставище,1 ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 м.КіверціФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариство м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників1. 9:00-17:00 СТзОВ"Заповіт"С/Р КозлиничіКовельське МТМО ФАП с.ЛуківкаКовельське Райво школаСТ ПовурськФОП Санько А.С.СТ ПовурськСТзОВ "Васюти"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Вол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"ФОП Іллюх В.П.Св'ято-Троїцька громада УПЦ КПФОП Ткачук Т.С. с.Луківка с.Гривяткис.Уховецьк1. 9:00-17:00с.В.Цевеличі вул.ЦентральнаІнформацію не надано1. 10:00 – 16:00 с/р с.Романів (Будинок культури, школа), ПАТ "Укртелеком" (АТС), СТзОВ "Романів" (гараж),ФОП Грицовник Валентина Володимирівна,ФОП Корнійчук Володимир Петрович,ФОП Бляшук Олександр Володимирович с. Романів вул. Першотравнева, Нова, Перемоги2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-227 09:00-16:00 с. Чаруків вул. Рибгоспна3. ПЛ-10 кВ Л-33-07(КТП-237, 358, 569, 701 ) 9:00-17:00 смт.Торчин: ПП Гранат В.М., ПАТ „Волиньгаз” (КСС-600), ДК „Укртрансгаз”(ГРС)1. Л-52-02 до ЗТП-454 9:00-17:00 с Нудиже2. КТП-117 9:00-17:00 с БороваІнформацію не надано1. 10:00-17:00 ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель", ФОП Якубовська В.В. кафе, ДП "Маневицьке лісове господарство" лісництво с. Оконськ, вул. ЛуцькаІнформацію не наданоІнформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі15. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа16. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,1. Л-27-08 до ЛР-40 10:00-17:00 с.Залюття,Ст.Вижвавул: Ювілейна, Михайлівська2. КТП-94 Л-1 10:00-17:00 с.Любохини вул:Польова, Радянська, Ясенівка.1. ПЛ-0,4 кВЩТП-118 Л-1 14:00-16:00 В/ч с.Городилець2. ПЛ-10 кВ Л-61-07Від ПС до ЗТП-293КТП-215 09:00-17:00 ТзОВ «Турія» с.м.т.Турійськ вул.Ставецька3. ПЛ-10 кВ Л-25-01Від ЛР-83 до КТП-283КТП-90КТП-289КТП-283 09:00-17:00 Миляновичівська с/р –клуб, школа, пошта, церква, ФАП, ФОП Янюк В.С.- магазин с.Тупали, Залісці, Перевісся