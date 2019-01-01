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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 серпня
У четвер у Волинській області очікують мінливу хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +12…+15 градусів, удень – +23…+25. Вітер північно-східний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.




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Теги: прогноз, погода, Волинь
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