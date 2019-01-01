У Ковелі поблизу поліклініки школяр розпивав спиртні напої





Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, передає



Поліцейські склали протокол на учня 7 класу Ковельської міської гімназії, який 27 червня 2019 року близько 23 години 30 хвилин розпивав спиртні напої, перебуваючи на території дитячої поліклініки.



У протоколі вказується, що своїми діями неповнолітній ображав людську гідність та суспільну мораль, тим самим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 178 КУпАП.



У судовому засіданні хлопець визнав свою провину. Суд застосував до нього захід впливу – попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Олени Пчілки на території поліклініки поліцейські виявили школяра, який розпивав алкоголь.Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, передає Район.Ковель Поліцейські склали протокол на учня 7 класу Ковельської міської гімназії, який 27 червня 2019 року близько 23 години 30 хвилин розпивав спиртні напої, перебуваючи на території дитячої поліклініки.У протоколі вказується, що своїми діями неповнолітній ображав людську гідність та суспільну мораль, тим самим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 178 КУпАП.У судовому засіданні хлопець визнав свою провину. Суд застосував до нього захід впливу – попередження.

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