У Ковелі поблизу поліклініки школяр розпивав спиртні напої
Сьогодні, 15:16
У Ковелі на вулиці Олени Пчілки на території поліклініки поліцейські виявили школяра, який розпивав алкоголь.
Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, передає Район.Ковель.
Поліцейські склали протокол на учня 7 класу Ковельської міської гімназії, який 27 червня 2019 року близько 23 години 30 хвилин розпивав спиртні напої, перебуваючи на території дитячої поліклініки.
У протоколі вказується, що своїми діями неповнолітній ображав людську гідність та суспільну мораль, тим самим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 178 КУпАП.
У судовому засіданні хлопець визнав свою провину. Суд застосував до нього захід впливу – попередження.
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Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, передає Район.Ковель.
Поліцейські склали протокол на учня 7 класу Ковельської міської гімназії, який 27 червня 2019 року близько 23 години 30 хвилин розпивав спиртні напої, перебуваючи на території дитячої поліклініки.
У протоколі вказується, що своїми діями неповнолітній ображав людську гідність та суспільну мораль, тим самим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 178 КУпАП.
У судовому засіданні хлопець визнав свою провину. Суд застосував до нього захід впливу – попередження.
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