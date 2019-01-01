Волинянка, яка захворіла на хворобу Лайма – у лікарні

У Ківерцівському районі 38-річна волинянка захворіла на хворобу Лайма.Жінку госпіталізували у лікарню, - йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.Так, волинянка кліща не помітила, проте, відчула печію на зовнішній стороні ноги. Згодом на місці ймовірного укусу, з’явилися набряк та почервоніння, які збільшувались в розмірах, досягши 20 сантиметрів у діаметрі.Крім цього, додають, кількість звернень у лікувально-профілактичні заклади області з приводу покусів кліщами не зменшується. Відтак, за тиждень звернулось 19 осіб, в тому числі 4 дітей, що знаходиться на рівні попереднього тижня.