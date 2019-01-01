Баталії довкола «Привозу»: працівники ринку звернулися до президента через порушення

Працівники ринку «Привіз» звернулися до Офісу президента та Державної архітектурної інспекції, аби ті дали висновки щодо дій ТОВ «Екопрод» стосовно використання земельної ділянки.Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.Член ініціативної групи від ринку «Привіз»заявила, щоробить усе для того, аби ринок перестав існувати і цьому, за її словами, сприяє мерія.Працівники «Привозу» подали звернення до Офісу президента та архітектурної інспекції, але висновки ще не отримали.«Те, що хочуть люди, і як вони вважають, вас це не цікавить. Міська рада не чує і не реагує. Тисячі людей залишаються без права на те, що вони хочуть. Нас посилають у суди чи ще щось», - обурилася жінка.Депутатвідзначив, що люди змушені торгувати просто з землі або в напівзруйнованих контейнерах. Він наголосив, що ділянку фактично не використовують за призначенням, тому договір із ТОВ «Екопрод» можна розривати.«Останній раз поліцейським розповіли про лист, який надійшов «Екопроду» від мерії. Мовляв, у міській раді погодили демонтаж контейнерів», - зауважив депутат. Однак в.о.мера Луцька Григорій Пустовіт сказав, що подібних листів не підписував.