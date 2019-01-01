Баталії довкола «Привозу»: працівники ринку звернулися до президента через порушення
Сьогодні, 15:45
Працівники ринку «Привіз» звернулися до Офісу президента та Державної архітектурної інспекції, аби ті дали висновки щодо дій ТОВ «Екопрод» стосовно використання земельної ділянки.
Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Член ініціативної групи від ринку «Привіз» Оксана Корнелюк заявила, що Олександр Башкаленко робить усе для того, аби ринок перестав існувати і цьому, за її словами, сприяє мерія.
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Працівники «Привозу» подали звернення до Офісу президента та архітектурної інспекції, але висновки ще не отримали.
«Те, що хочуть люди, і як вони вважають, вас це не цікавить. Міська рада не чує і не реагує. Тисячі людей залишаються без права на те, що вони хочуть. Нас посилають у суди чи ще щось», - обурилася жінка.
Депутат Павло Данильчук відзначив, що люди змушені торгувати просто з землі або в напівзруйнованих контейнерах. Він наголосив, що ділянку фактично не використовують за призначенням, тому договір із ТОВ «Екопрод» можна розривати.
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«Останній раз поліцейським розповіли про лист, який надійшов «Екопроду» від мерії. Мовляв, у міській раді погодили демонтаж контейнерів», - зауважив депутат. Однак в.о.мера Луцька Григорій Пустовіт сказав, що подібних листів не підписував.
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Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Член ініціативної групи від ринку «Привіз» Оксана Корнелюк заявила, що Олександр Башкаленко робить усе для того, аби ринок перестав існувати і цьому, за її словами, сприяє мерія.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підприємці «Привозу» судитимуться з Башкаленком
Працівники «Привозу» подали звернення до Офісу президента та архітектурної інспекції, але висновки ще не отримали.
«Те, що хочуть люди, і як вони вважають, вас це не цікавить. Міська рада не чує і не реагує. Тисячі людей залишаються без права на те, що вони хочуть. Нас посилають у суди чи ще щось», - обурилася жінка.
Депутат Павло Данильчук відзначив, що люди змушені торгувати просто з землі або в напівзруйнованих контейнерах. Він наголосив, що ділянку фактично не використовують за призначенням, тому договір із ТОВ «Екопрод» можна розривати.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Депутати відмовилися вирішувати долю ринку «Привіз» у Луцьку, продавці блокують мерію. ВІДЕО
«Останній раз поліцейським розповіли про лист, який надійшов «Екопроду» від мерії. Мовляв, у міській раді погодили демонтаж контейнерів», - зауважив депутат. Однак в.о.мера Луцька Григорій Пустовіт сказав, що подібних листів не підписував.
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