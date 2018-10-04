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Скандальний луцький депутат отримав відзнаку президента

Скандальний луцький депутат отримав відзнаку президента
Депутат Луцької міської ради отримав президентську нагороду.

Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.

В.о.мера Луцька Григорій Пустовіт розповів, що на завершення робочого дня лишилася приємна новина – надійшла відзнака президента України.

Так, за участь в Антитерористичній операції нагороду отримав депутат Аркадій Соломатін.

Нагадаємо, у березні лідер Радикальної партії Олег Ляшко підтвердив, що депутати від цієї політичної сили у Луцькій міськраді (Костянтин Петрочук, Сергій Була та Аркадій Соломатін) втратять мандати. Крім цього, Олег Ляшко різко висловився в бік цих депутатів Луцької міської ради.

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Теги: Аркадій Соломатін, нагорода, президент
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