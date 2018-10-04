Скандальний луцький депутат отримав відзнаку президента





Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.



В.о.мера Луцька Григорій Пустовіт розповів, що на завершення робочого дня лишилася приємна новина – надійшла відзнака президента України.



Так, за участь в Антитерористичній операції нагороду отримав депутат Аркадій Соломатін.



Нагадаємо, у березні лідер Радикальної партії Олег Ляшко підтвердив, що Костянтин Петрочук, Сергій Була та Аркадій Соломатін) втратять мандати. Крім цього, Олег Ляшко різко висловився в бік цих депутатів Луцької міської ради.

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