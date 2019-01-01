«PremierCity» запрошує на допрем'єрний показ фільму «Заборонений»*
Сьогодні, 16:01
Василь Семенович Стус. Ім'я цього поета знає кожен українець, адже його вірші вивчаються в школі, а історія його неймовірно трагічна. Василь був з тих людей, які ніколи не могли промовчати під час несправедливості. Він занадто часто говорив про те, про що мільйони інших мовчали.
Це була не просто людина - поет-шістдесятник, правозахисник, Герой України, борець за нашу культуру. Перед глядачами будуть останні дні з життя Стуса, а також його смерть в радянському таборі в ніч на 4 вересня 1985 року. Влада до останнього намагалася вмовити Василя Семеновича перейти на їхній бік усіма різними способами, але поет ні за що не погоджувався продати душу дияволу. За це його і покарали.
10 цікавих фактів про кінострічку.
1. Перша назва фільму «Стус - Птах душі». Саме так називалась остання, вилучена у концтаборі, збірка віршів Василя Стуса.
2. Режисером фільму став Роман Бровко, авторами сценарію - Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов, продюсером - Артем Денисов.
3. Проект цього фільму став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно.
4. Повний бюджет картини Стус становить 38 млн 529 тис. грн, з яких Держкіно виділить 19 млн 264,5 тис. грн.
5. Зйомки фільму почалися 29 квітня 2018 року на вулиці Хрещатик.
6. Картину також знімали в колонії суворого режиму в Березані.
7. У фільмі про Стуса знімалися Дмитро Ярошенко, Діана Розовлян, Євгенія Гладій, Олег Масленніков, Карина Шереверова, Віталій Салій, Мирослава Філіпович, Денис Роднянський та інші.
8. На роль Василя Стуса претендувало близько 50 кандидатів.
9. Режисер Роман Бровко поставив мету показати Стуса не як героя чи ікону, а як друга, чоловіка, батька і, в першу чергу, людину.
10. Перед початком зйомок сценаристи фільму опитували перехожих на вулиці про те, що вони знають про Василя Стуса - мало хто зміг відповісти, чим саме відомий Василь Стус.
18:30 - 19:00 - зустріч гостей та творчої групи фільму серед яких: головний герой, режисер, автор сценарію.
19:10 - 21:00- перегляд фільму
21:00 - 22:00 - спілкування з творчою групою, прес конференція, автограф сесія.
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Це була не просто людина - поет-шістдесятник, правозахисник, Герой України, борець за нашу культуру. Перед глядачами будуть останні дні з життя Стуса, а також його смерть в радянському таборі в ніч на 4 вересня 1985 року. Влада до останнього намагалася вмовити Василя Семеновича перейти на їхній бік усіма різними способами, але поет ні за що не погоджувався продати душу дияволу. За це його і покарали.
10 цікавих фактів про кінострічку.
1. Перша назва фільму «Стус - Птах душі». Саме так називалась остання, вилучена у концтаборі, збірка віршів Василя Стуса.
2. Режисером фільму став Роман Бровко, авторами сценарію - Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов, продюсером - Артем Денисов.
3. Проект цього фільму став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно.
4. Повний бюджет картини Стус становить 38 млн 529 тис. грн, з яких Держкіно виділить 19 млн 264,5 тис. грн.
5. Зйомки фільму почалися 29 квітня 2018 року на вулиці Хрещатик.
6. Картину також знімали в колонії суворого режиму в Березані.
7. У фільмі про Стуса знімалися Дмитро Ярошенко, Діана Розовлян, Євгенія Гладій, Олег Масленніков, Карина Шереверова, Віталій Салій, Мирослава Філіпович, Денис Роднянський та інші.
8. На роль Василя Стуса претендувало близько 50 кандидатів.
9. Режисер Роман Бровко поставив мету показати Стуса не як героя чи ікону, а як друга, чоловіка, батька і, в першу чергу, людину.
10. Перед початком зйомок сценаристи фільму опитували перехожих на вулиці про те, що вони знають про Василя Стуса - мало хто зміг відповісти, чим саме відомий Василь Стус.
18:30 - 19:00 - зустріч гостей та творчої групи фільму серед яких: головний герой, режисер, автор сценарію.
19:10 - 21:00- перегляд фільму
21:00 - 22:00 - спілкування з творчою групою, прес конференція, автограф сесія.
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