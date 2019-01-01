«PremierCity» запрошує на допрем'єрний показ фільму «Заборонений»*

. Ім'я цього поета знає кожен українець, адже його вірші вивчаються в школі, а історія його неймовірно трагічна. Василь був з тих людей, які ніколи не могли промовчати під час несправедливості. Він занадто часто говорив про те, про що мільйони інших мовчали.Це була не просто людина - поет-шістдесятник, правозахисник, Герой України, борець за нашу культуру. Перед глядачами будуть останні дні з життя Стуса, а також його смерть в радянському таборі в ніч на 4 вересня 1985 року. Влада до останнього намагалася вмовити Василя Семеновича перейти на їхній бік усіма різними способами, але поет ні за що не погоджувався продати душу дияволу. За це його і покарали.10 цікавих фактів про кінострічку.1. Перша назва фільму «Стус - Птах душі». Саме так називалась остання, вилучена у концтаборі, збірка віршів Василя Стуса.2. Режисером фільму став Роман Бровко, авторами сценарію -, продюсером -3. Проект цього фільму став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно.4. Повний бюджет картини Стус становить 38 млн 529 тис. грн, з яких Держкіно виділить 19 млн 264,5 тис. грн.5. Зйомки фільму почалися 29 квітня 2018 року на вулиці Хрещатик.6. Картину також знімали в колонії суворого режиму в Березані.7. У фільмі про Стуса знімалисята інші.8. На роль Василя Стуса претендувало близько 50 кандидатів.9. Режисер Роман Бровко поставив мету показати Стуса не як героя чи ікону, а як друга, чоловіка, батька і, в першу чергу, людину.10. Перед початком зйомок сценаристи фільму опитували перехожих на вулиці про те, що вони знають про Василя Стуса - мало хто зміг відповісти, чим саме відомий Василь Стус.18:30 - 19:00 - зустріч гостей та творчої групи фільму серед яких: головний герой, режисер, автор сценарію.19:10 - 21:00- перегляд фільму21:00 - 22:00 - спілкування з творчою групою, прес конференція, автограф сесія.