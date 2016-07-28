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Волинянин вкрав дизпаливо із вантажівки

Волинянин вкрав дизпаливо із вантажівки
У Іваничівському районі поліцейські викрили 45-річного чоловіка, який вкрав 60 літрів дизпалива із вантажівки.

Так, у понеділок, 19 серпня, до правоохоронців звернувся 39-річний житель району та повідомив, що із автомобіля ЗІЛ, який знаходився у селі Соснина, викрали 60 літрів дизпалива, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські цього ж дня встановили злодія. Ним виявився 45-річний місцевий мешканець, раніше судимий. Сума збитку становить 1300 гривень.

За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.


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Теги: крадіжка, дизпаливо
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