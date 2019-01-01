На Волині 10-річний хлопчик занедужав на небезпечну хворобу





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Так, захворювання розпочалось із підвищення температури тіла до 37,5 ° С та головний біль, що тривали протягом 4 днів. Оскільки хвороба протікала як гостра респіраторна вірусна інфекція, батьки лікували дитину самостійно. Згодом температура підвищилась до 39 ° С, а головні болі посилились.



Дитину з діагнозом кліщовий вірусний енцефаліт госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі 10-річний хлопчик "підчепив" хворобу Лайма після відвідин лісу.Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру. Так, захворювання розпочалось із підвищення температури тіла до 37,5 ° С та головний біль, що тривали протягом 4 днів. Оскільки хвороба протікала як гостра респіраторна вірусна інфекція, батьки лікували дитину самостійно. Згодом температура підвищилась до 39 ° С, а головні болі посилились.Дитину з діагнозом кліщовий вірусний енцефаліт госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.

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