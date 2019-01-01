вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині 10-річний хлопчик занедужав на небезпечну хворобу

На Волині 10-річний хлопчик занедужав на небезпечну хворобу
У Ратнівському районі 10-річний хлопчик "підчепив" хворобу Лайма після відвідин лісу.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.

Так, захворювання розпочалось із підвищення температури тіла до 37,5 ° С та головний біль, що тривали протягом 4 днів. Оскільки хвороба протікала як гостра респіраторна вірусна інфекція, батьки лікували дитину самостійно. Згодом температура підвищилась до 39 ° С, а головні болі посилились.

Дитину з діагнозом кліщовий вірусний енцефаліт госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хвороба Лайма, лікарня, небезпечна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у центрі міста – аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:33
Розповіли, скільки коштує закупитись на шкільному ярмарку у волинському місті. ФОТО
Сьогодні, 16:19
На Волині 10-річний хлопчик занедужав на небезпечну хворобу
Сьогодні, 16:15
Волинянин вкрав дизпаливо із вантажівки
Сьогодні, 16:05
«PremierCity» запрошує на допрем'єрний показ фільму «Заборонений»*
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
Після нападу собак у нововолинській лікарні чоловікові не надали навіть першої меддопомоги, – соцмережі Після нападу собак у нововолинській лікарні чоловікові не надали навіть першої меддопомоги, – соцмережі
Сьогодні, 13:09
На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив 10-річного хлопчика На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив 10-річного хлопчика
20 серпень, 02:28
У волинській громаді лікарню реконструйовують під амбулаторію У волинській громаді лікарню реконструйовують під амбулаторію
15 серпень, 14:40
У Луцьку молодики побили охоронця торгового центру: чоловік – у лікарні У Луцьку молодики побили охоронця торгового центру: чоловік – у лікарні
14 серпень, 09:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень
Сьогодні, 16:50
 0
Жахлива пожежа в одеському готелі: закохана пара загинула, тримаючись за руки
Сьогодні, 16:40
 0
На Волині у центрі міста – аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:33
 0
Розповіли, скільки коштує закупитись на шкільному ярмарку у волинському місті. ФОТО
Сьогодні, 16:19
 0
На Волині 10-річний хлопчик занедужав на небезпечну хворобу
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿