На Волині 10-річний хлопчик занедужав на небезпечну хворобу
Сьогодні, 16:15
У Ратнівському районі 10-річний хлопчик "підчепив" хворобу Лайма після відвідин лісу.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Так, захворювання розпочалось із підвищення температури тіла до 37,5 ° С та головний біль, що тривали протягом 4 днів. Оскільки хвороба протікала як гостра респіраторна вірусна інфекція, батьки лікували дитину самостійно. Згодом температура підвищилась до 39 ° С, а головні болі посилились.
Дитину з діагнозом кліщовий вірусний енцефаліт госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Так, захворювання розпочалось із підвищення температури тіла до 37,5 ° С та головний біль, що тривали протягом 4 днів. Оскільки хвороба протікала як гостра респіраторна вірусна інфекція, батьки лікували дитину самостійно. Згодом температура підвищилась до 39 ° С, а головні болі посилились.
Дитину з діагнозом кліщовий вірусний енцефаліт госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.
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