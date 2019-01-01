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Розповіли, скільки коштує закупитись на шкільному ярмарку у волинському місті. ФОТО

Розповіли, скільки коштує закупитись на шкільному ярмарку у волинському місті. ФОТО
У Нововолинську на бульварі Шевченка відкрився традиційний шкільний ярмарок.

Що популярне серед дітей, що в тренді в старшокласників та яка середня вартість чеку – дізнавались журналісти БУГу.

Продавчиня Віра розповіла, які шкільні щоденники обирають діти молодших класів:

«Хлопчики в більшості обирають ті, де зображені машини, чи то спортивні, чи то із мультиків, дівчатка ж – де природа, помітно спадає мода на яскравих принцес, а також стають популярними зображення карти України чи української символіки. Старшокласники не хочуть взагалі з малюнками, тому для них в тренді або під шкіряну чи в тканинній обгортці. Ціна щоденників варіюється від 30-ти до 80-ти гривень, залежно від віку»

Ціна ручок – від 2-х до 20-ти гривень, а от портфелі в пріоритеті якісніші, аніж дешевші.

«Ціна шкільних портфелів, враховуючи вік та, власне, навантаження дитини, коливається від 100-та і до 1000-чі гривень. Для дітей молодших класів в пріоритеті розкладні пенали, а старшокласники обирають голографічні чи абсолютно звичайні», – каже продавчиня Марія.

Вона також відмітила, що із тренду виходять й зошити із кольоровими зображеннями – в більшості нововолинці купують звичайні зошити. А ось на рахунок щоденників, то у неї хлопчики шукають зазвичай із зображеннями таких футболістів як Роналду та Мессі, а дівчатка – з модними нині «Вінкс» або ж героїв із серіалу «Школа».

Товари для трудового навчання обирають за ціною, а от підстругачки для олівців й гумки – за якістю.

Продавчиня Оксана каже, що на кожен товар знайдеться свій покупець, тому і ціни відповідні. Наприклад, у неї можна знайти портфель від 89-ти гривень до 900-та, а пенали – від 19-ти до 160-ти гривень.

Середня вартість чека при покупці більшості необхідних для школи товарів на ярмарку виходить від 500-та до 1000-чі гривень, враховуючи купівлю шкільного портфеля.

Розповіли, скільки коштує закупитись на шкільному ярмарку у волинському місті. ФОТО
Розповіли, скільки коштує закупитись на шкільному ярмарку у волинському місті. ФОТО
Розповіли, скільки коштує закупитись на шкільному ярмарку у волинському місті. ФОТО
Розповіли, скільки коштує закупитись на шкільному ярмарку у волинському місті. ФОТО
Розповіли, скільки коштує закупитись на шкільному ярмарку у волинському місті. ФОТО

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Теги: ярмарок, Волинь, Нововолинськ
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