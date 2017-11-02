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Новий навчальний рік: у селі на Волині ремонтують дитсадок. ФОТО

Новий навчальний рік: у селі на Волині ремонтують дитсадок. ФОТО
У селі Колодяжне Ковельського району триває ремонт дитячого садка "Журавлик".

Про це повідомляє Колодяжненська громада

Так, колектив навчального закладу працює над прибиранням території, оновленням ігрових майданчиків, косметичним ремонтом внутрішніх приміщень, поновленням дидактичних матеріалів для успішної та результативної роботи з вихованцями.

Новий навчальний рік: у селі на Волині ремонтують дитсадок. ФОТО
Новий навчальний рік: у селі на Волині ремонтують дитсадок. ФОТО
Новий навчальний рік: у селі на Волині ремонтують дитсадок. ФОТО
Новий навчальний рік: у селі на Волині ремонтують дитсадок. ФОТО


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Теги: дитсадок, ремонт, новий навчальний рік, Ковель
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