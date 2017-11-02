Новий навчальний рік: у селі на Волині ремонтують дитсадок. ФОТО





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Так, колектив навчального закладу працює над прибиранням території, оновленням ігрових майданчиків, косметичним ремонтом внутрішніх приміщень, поновленням дидактичних матеріалів для успішної та результативної роботи з вихованцями.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Колодяжне Ковельського району триває ремонт дитячого садка "Журавлик".Про це повідомляє Колодяжненська громада Так, колектив навчального закладу працює над прибиранням території, оновленням ігрових майданчиків, косметичним ремонтом внутрішніх приміщень, поновленням дидактичних матеріалів для успішної та результативної роботи з вихованцями.

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