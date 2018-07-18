На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
Сьогодні, 17:22
У Луцьку на стадіоні «Авангард» відбулося урочисте відкриття чемпіонату України з легкої атлетики та чемпіонату України з бігу на 10 000 метрів.
Триденні змагання розпочалися у середу, 21 серпня.
Найкращі легкоатлети зі всієї України приїхали до Луцька, аби отримати омріяну «путівку» на Чемпіонат світу, який незабаром відбудеться у місті Доха – столиці Катару.
Привітати гостей прийшли місцеві представники влади – заступник голови Волинської обласної ради, голова регіонального олімпійського комітету Волинської області Роман Карп’юк, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації Ігор Дмитришин та президент федерації легкої атлетики Волинської області Володимир Рудюк. Підтримати своїх вихованців прийшли також тренери легкоатлетів і їхні родини.
Спортсменам бажали успіхів і досягнення результатів. «Нехай переможе найсильніший», – зазначив Ігор Дмитришин.
Луцьк вкотре приймає світових легенд спорту і проводить у місті змагання найвищого рівня. Повідомили, що серед волинян, які боротимуться за перемогу будуть виступати двократні золоті призери Європейських Ігор, що відбувалися в Мінську – Данило Даниленко і Євген Гуцол, а також переможниця всесвітньої універсіади з метання молоту Ірина Климець.
Підтримати спортсменів легкоатлетичних баталій запрошують усіх охочих.
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Триденні змагання розпочалися у середу, 21 серпня.
Найкращі легкоатлети зі всієї України приїхали до Луцька, аби отримати омріяну «путівку» на Чемпіонат світу, який незабаром відбудеться у місті Доха – столиці Катару.
Привітати гостей прийшли місцеві представники влади – заступник голови Волинської обласної ради, голова регіонального олімпійського комітету Волинської області Роман Карп’юк, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації Ігор Дмитришин та президент федерації легкої атлетики Волинської області Володимир Рудюк. Підтримати своїх вихованців прийшли також тренери легкоатлетів і їхні родини.
Спортсменам бажали успіхів і досягнення результатів. «Нехай переможе найсильніший», – зазначив Ігор Дмитришин.
Луцьк вкотре приймає світових легенд спорту і проводить у місті змагання найвищого рівня. Повідомили, що серед волинян, які боротимуться за перемогу будуть виступати двократні золоті призери Європейських Ігор, що відбувалися в Мінську – Данило Даниленко і Євген Гуцол, а також переможниця всесвітньої універсіади з метання молоту Ірина Климець.
Підтримати спортсменів легкоатлетичних баталій запрошують усіх охочих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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