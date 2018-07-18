На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО

У Луцьку на стадіоні «Авангард» відбулося урочисте відкриття чемпіонату України з легкої атлетики та чемпіонату України з бігу на 10 000 метрів.Триденні змагання розпочалися у середу, 21 серпня.Найкращі легкоатлети зі всієї України приїхали до Луцька, аби отримати омріяну «путівку» на Чемпіонат світу, який незабаром відбудеться у місті Доха – столиці Катару.Привітати гостей прийшли місцеві представники влади – заступник голови Волинської обласної ради, голова регіонального олімпійського комітету Волинської області, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністраціїта президент федерації легкої атлетики Волинської області. Підтримати своїх вихованців прийшли також тренери легкоатлетів і їхні родини.Спортсменам бажали успіхів і досягнення результатів. «Нехай переможе найсильніший», – зазначив Ігор Дмитришин.Луцьк вкотре приймає світових легенд спорту і проводить у місті змагання найвищого рівня. Повідомили, що серед волинян, які боротимуться за перемогу будуть виступати двократні золоті призери Європейських Ігор, що відбувалися в Мінську –, а також переможниця всесвітньої універсіади з метання молотуПідтримати спортсменів легкоатлетичних баталій запрошують усіх охочих.