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На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО

На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
У Луцьку на стадіоні «Авангард» відбулося урочисте відкриття чемпіонату України з легкої атлетики та чемпіонату України з бігу на 10 000 метрів.

Триденні змагання розпочалися у середу, 21 серпня.

Найкращі легкоатлети зі всієї України приїхали до Луцька, аби отримати омріяну «путівку» на Чемпіонат світу, який незабаром відбудеться у місті Доха – столиці Катару.

Привітати гостей прийшли місцеві представники влади – заступник голови Волинської обласної ради, голова регіонального олімпійського комітету Волинської області Роман Карп’юк, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації Ігор Дмитришин та президент федерації легкої атлетики Волинської області Володимир Рудюк. Підтримати своїх вихованців прийшли також тренери легкоатлетів і їхні родини.

Спортсменам бажали успіхів і досягнення результатів. «Нехай переможе найсильніший», – зазначив Ігор Дмитришин.

Луцьк вкотре приймає світових легенд спорту і проводить у місті змагання найвищого рівня. Повідомили, що серед волинян, які боротимуться за перемогу будуть виступати двократні золоті призери Європейських Ігор, що відбувалися в Мінську – Данило Даниленко і Євген Гуцол, а також переможниця всесвітньої універсіади з метання молоту Ірина Климець.

Підтримати спортсменів легкоатлетичних баталій запрошують усіх охочих.

На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО


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Теги: Луцьк, змагання, легка атлетика, Авангард
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