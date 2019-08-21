Посварилася з мамою: на Волині шукали 8-річну дівчинку, яка втекла з дому





Про це інформує інтернет-видання



Дівчинка 2011 року народження, яка проживає у селі Овадне, після конфлікту з мамою вибігла з будинку. Оскільки дитину не могли знайти – звернулися за допомогою до правоохоронців.



Зазначається, що дитина знаходилася неподалік помешкання, і на щастя, не постраждала. Поліцейські передали її матері неушкодженою.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинські правоохоронці допомогли мамі знайти малолітню доньку.Про це інформує інтернет-видання “Княжий Град” з посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.Дівчинка 2011 року народження, яка проживає у селі Овадне, після конфлікту з мамою вибігла з будинку. Оскільки дитину не могли знайти – звернулися за допомогою до правоохоронців.Зазначається, що дитина знаходилася неподалік помешкання, і на щастя, не постраждала. Поліцейські передали її матері неушкодженою.Головне фото – ілюстративне.

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