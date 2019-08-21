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Посварилася з мамою: на Волині шукали 8-річну дівчинку, яка втекла з дому

Посварилася з мамою: на Волині шукали 8-річну дівчинку, яка втекла з дому
Володимир-Волинські правоохоронці допомогли мамі знайти малолітню доньку.

Про це інформує інтернет-видання “Княжий Град” з посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.

Дівчинка 2011 року народження, яка проживає у селі Овадне, після конфлікту з мамою вибігла з будинку. Оскільки дитину не могли знайти – звернулися за допомогою до правоохоронців.

Зазначається, що дитина знаходилася неподалік помешкання, і на щастя, не постраждала. Поліцейські передали її матері неушкодженою.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: дитина, розшук, втеча
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