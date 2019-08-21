Посварилася з мамою: на Волині шукали 8-річну дівчинку, яка втекла з дому
Сьогодні, 17:09
Володимир-Волинські правоохоронці допомогли мамі знайти малолітню доньку.
Про це інформує інтернет-видання “Княжий Град” з посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.
Дівчинка 2011 року народження, яка проживає у селі Овадне, після конфлікту з мамою вибігла з будинку. Оскільки дитину не могли знайти – звернулися за допомогою до правоохоронців.
Зазначається, що дитина знаходилася неподалік помешкання, і на щастя, не постраждала. Поліцейські передали її матері неушкодженою.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує інтернет-видання “Княжий Град” з посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.
Дівчинка 2011 року народження, яка проживає у селі Овадне, після конфлікту з мамою вибігла з будинку. Оскільки дитину не могли знайти – звернулися за допомогою до правоохоронців.
Зазначається, що дитина знаходилася неподалік помешкання, і на щастя, не постраждала. Поліцейські передали її матері неушкодженою.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
Сьогодні, 17:22
У Луцьку просять відремонтувати аварійний двір
Сьогодні, 17:18
Посварилася з мамою: на Волині шукали 8-річну дівчинку, яка втекла з дому
Сьогодні, 17:09
Новий навчальний рік: у селі на Волині ремонтують дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 17:00