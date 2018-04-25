В Україні хочуть збільшити граничний вік служби для контрактників

Олександр Косинський запропонував збільшити граничний вік контрактників – до 50-55 років.



Про це він заявив під час брифінгу в



За його словами, чинне законодавство передбачає, що граничний вік перебування контрактників на військовій службі у мирний час становить 45 років. Тобто, якщо найближчим часом особливий період закінчиться, дуже багато професійних сержантів, не досягнувши права на пенсійне забезпечення, вимушено звільнятимуться з армії за віком. А це, відповідно, потягне за собою кадрові проблеми.



Зазначають, у проекті Закону № 10181 від 22.03.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби)», який пройшов перше читання й очікує на друге, передбачається збільшити граничний вік служби для контрактників до 50–55 років відповідно до військового звання так само, як в офіцерів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний старшина ЗСУ старший прапорщикзапропонував збільшити граничний вік контрактників – до 50-55 років.Про це він заявив під час брифінгу в АрміяInform. За його словами, чинне законодавство передбачає, що граничний вік перебування контрактників на військовій службі у мирний час становить 45 років. Тобто, якщо найближчим часом особливий період закінчиться, дуже багато професійних сержантів, не досягнувши права на пенсійне забезпечення, вимушено звільнятимуться з армії за віком. А це, відповідно, потягне за собою кадрові проблеми.Зазначають, у проекті Закону № 10181 від 22.03.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби)», який пройшов перше читання й очікує на друге, передбачається збільшити граничний вік служби для контрактників до 50–55 років відповідно до військового звання так само, як в офіцерів.

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