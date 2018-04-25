вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні хочуть збільшити граничний вік служби для контрактників

В Україні хочуть збільшити граничний вік служби для контрактників
Головний старшина ЗСУ старший прапорщик Олександр Косинський запропонував збільшити граничний вік контрактників – до 50-55 років.

Про це він заявив під час брифінгу в АрміяInform.

За його словами, чинне законодавство передбачає, що граничний вік перебування контрактників на військовій службі у мирний час становить 45 років. Тобто, якщо найближчим часом особливий період закінчиться, дуже багато професійних сержантів, не досягнувши права на пенсійне забезпечення, вимушено звільнятимуться з армії за віком. А це, відповідно, потягне за собою кадрові проблеми.

Зазначають, у проекті Закону № 10181 від 22.03.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби)», який пройшов перше читання й очікує на друге, передбачається збільшити граничний вік служби для контрактників до 50–55 років відповідно до військового звання так само, як в офіцерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: граничний вік, військова служба, контрактники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 серпня
Сьогодні, 19:00
Волинських депутатів оштрафували за корупцію
Сьогодні, 18:45
В Україні хочуть збільшити граничний вік служби для контрактників
Сьогодні, 18:32
На Волині розшукують жінку, яка пропонувала хабар прокурору. ФОТО
Сьогодні, 18:14
Волинянка, яка захворіла на хворобу Лайма – у лікарні
Сьогодні, 18:02
Схожі новини
У Луцьку усім контрактникам виплачуватимуть по 5 тисяч У Луцьку усім контрактникам виплачуватимуть по 5 тисяч
25 квітень, 2018, 14:26
Ніяких вручень повісток на кордоні не буде, - прикордонники Ніяких вручень повісток на кордоні не буде, - прикордонники
27 квітень, 2017, 17:34
Повідомили «план» Волині по контрактниках Повідомили «план» Волині по контрактниках
24 лютий, 2017, 14:38
У Володимирі-Волинському формують нову військову частину У Володимирі-Волинському формують нову військову частину
06 жовтень, 2016, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Щоб побороти зміни клімату, потрібно їсти менше м'яса – поради ООН
Сьогодні, 19:51
 0
Захопливі краєвиди волинського озера з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
 0
Від завтра діятимуть нові штрафи для «євробляхерів»
Сьогодні, 19:21
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинських депутатів оштрафували за корупцію
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿