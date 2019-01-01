вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від завтра діятимуть нові штрафи для «євробляхерів»

Від завтра діятимуть нові штрафи для «євробляхерів»
Від завтра, 22 серпня, діятимуть нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДФС.

"З 22 серпня 2019 року запроваджуються нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту", - йдеться в повідомленні.

Нагадують, що за новими правилами у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування ТЗ, розмір штрафу сягатиме 170 тисяч гривень або конфіскація таких авто.

"Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб – сума штрафу складатиме 85 тисяч гривень, понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування ТЗ – 170 тисяч гривень або конфіскація", - йдеться у повідомленні.

Також, передбачили відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нові штрафи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щоб побороти зміни клімату, потрібно їсти менше м'яса – поради ООН
Сьогодні, 19:51
Захопливі краєвиди волинського озера з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
Від завтра діятимуть нові штрафи для «євробляхерів»
Сьогодні, 19:21
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 серпня
Сьогодні, 19:00
Волинських депутатів оштрафували за корупцію
Сьогодні, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Щоб побороти зміни клімату, потрібно їсти менше м'яса – поради ООН
Сьогодні, 19:51
 0
Захопливі краєвиди волинського озера з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
 0
Від завтра діятимуть нові штрафи для «євробляхерів»
Сьогодні, 19:21
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинських депутатів оштрафували за корупцію
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿