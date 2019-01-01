Від завтра діятимуть нові штрафи для «євробляхерів»





Про це



"З 22 серпня 2019 року запроваджуються нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту", - йдеться в повідомленні.



Нагадують, що за новими правилами у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування ТЗ, розмір штрафу сягатиме 170 тисяч гривень або конфіскація таких авто.



"Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб – сума штрафу складатиме 85 тисяч гривень, понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування ТЗ – 170 тисяч гривень або конфіскація", - йдеться у повідомленні.



Також, передбачили відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від завтра, 22 серпня, діятимуть нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів.Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДФС."З 22 серпня 2019 року запроваджуються нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту", - йдеться в повідомленні.Нагадують, що за новими правилами у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування ТЗ, розмір штрафу сягатиме 170 тисяч гривень або конфіскація таких авто."Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб – сума штрафу складатиме 85 тисяч гривень, понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування ТЗ – 170 тисяч гривень або конфіскація", - йдеться у повідомленні.Також, передбачили відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тисяч гривень.

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