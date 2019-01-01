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Волиняни заплатили чималу суму за продаж сурогату

Волиняни заплатили чималу суму за продаж сурогату
Луцький міськрайонний суд оштрафував 3-х волинян, які продавали алкоголь сумнівної якості, майже на 24 тисячі гривень.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради на сторінці у Facebook.

Зазначають, що за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП передбачене адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 200 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 3400 до 10 200 гривень.

Відтак, за порушення ч. 4 ст. 156 КУпАП - в розмірі від шестисот до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів, що становить від 10 200 до 20 400 гривень.

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Теги: штраф
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