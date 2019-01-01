Волиняни заплатили чималу суму за продаж сурогату





Про це повідомляє



Зазначають, що за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП передбачене адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 200 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 3400 до 10 200 гривень.



Відтак, за порушення ч. 4 ст. 156 КУпАП - в розмірі від шестисот до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів, що становить від 10 200 до 20 400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд оштрафував 3-х волинян, які продавали алкоголь сумнівної якості, майже на 24 тисячі гривень.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради на сторінці у Facebook.Зазначають, що за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП передбачене адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 200 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 3400 до 10 200 гривень.Відтак, за порушення ч. 4 ст. 156 КУпАП - в розмірі від шестисот до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів, що становить від 10 200 до 20 400 гривень.

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