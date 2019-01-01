«Луцьк має шанси зберегти статус обласного центру», – Андрій Покровський про об’єднання з Прилуцьким

Андрій Покровський вважає об'єднання Луцька із селами Прилуцької сільської ради одним із найважливіших рішень Луцькради цього скликання.



Про це йдеться на сторінці депутатської онлайн-приймальні Андрія Покровського у мережі Facebook, передає



Нагадаємо, сьогодні, 21 серпня, Л



"Це одне з найважливіших рішень Луцької міської ради цього скликання, оскільки площа нашої громади збільшиться майже на 32 кв. км, тобто на 75 %. Як бізнесмен я переконаний, що це рішення дасть поштовх для інвестицій в наше місто. Вже найближчими роками на цих територіях будуть створені сотні нових робочих місць, збільшаться надходження до міського бюджету. В результаті це дозволить фінансувати різні соціальні програми як у Луцьку, так і в приєднаних селах", – зазначив депутат.



Разом із тим Андрій Покровський шкодує, що Луцьк втратив багато часу і не зміг в попередні роки досягти домовленостей про об’єднання з Липинами, Боратином, Заборолем, Гіркою Полонкою та іншими навколишніми селами, попри те, що більшість мешканців цих сіл працюють у Луцьку.



Також депутат зауважив, що сьогоднішнє рішення важливе ще й тому, що Луцьк має шанси зберегти за собою статус обласного центру та не втратити його на користь Рівного, коли через декілька років постане питання об’єднання областей.



Андрій Покровський нагадав, що над розширенням території міста тривалий час працювали попередні міські голови Луцька Антон Кривицький, Богдан Шиба та Микола Романюк.



"Напередодні відзначення 934-річчя від часу заснування міста я впевнений, що Микола Ярославович та Антон Федорович раділи б, що місто нарешті розпочало процес об’єднання з навколишніми сільськими радами", – зазначив він.



Андрій Покровський переконаний, процес остаточного приєднання сіл Прилуцької сільської ради до Луцька триватиме ще декілька місяців, але завершиться позитивно.







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