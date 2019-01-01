Стало відомо, з ким «Волинь» зіграє в Кубку України

Луцька «Волинь» дізналася суперника в другому попередньому етапі Кубку України сезону-2019/2020.Про це повідомляє прес-служба фцтбольного клубу.Жеребкування другого попереднього раунду Кубка України, у якому до боротьби включаються клуби першої ліги, відбулося 21 серпня. Згідно жеребу суперником "Волині" на даному етапі стало хмельницьке "Поділля". Матч відбудеться у вівторок, 27 серпня, в Хмельницькому на стадіоні "Поділля". Початок гри - о 17-00.Нагадаємо, що суперники вже одного разу зустрічалися між собою у кубкових двобоях. Зокрема, в сезоні 1998/99 перший матч закінчився на користь хмельничан з рахунком 1:0, але вдома "Волинь" взяла реванш - 3:1 і пройшла далі.