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Волиняни отримували наркотики через «Нову пошту». ФОТО

Волиняни отримували наркотики через «Нову пошту». ФОТО
21-го серпня правоохоронці Нововолинського відділення поліції затримали трьох мешканців Нововолинська, які отримали через відділення «Нової пошти» пакунок з наркотичною речовиною.

Про це БУГу повідомив очільник нововолинської поліції Сергій Галащук.

“Надійшла оперативна інформація, що громадянин М. має на пошті пакунок з наркотичною речовиною – амфетаміном. Була спланована операція по затриманню і вилученню наркотичного засобу, а токож недопущенню надходження його в обіг по місту Нововолинську”, – розповів Сергій Галащук.

В операції були задіяні новолинські оперативники і працівники ГРПП.

“Громадянин М. отримав передачу не сам. Він забрав пакунок, а поклав його собі в рюкзак його товариш, громадянин О., який неодноразово був помічений в отриманні подібних посилок, по ньому велися слідчі дії близько 3-ох місяців”, – розповіли БУГу.

Чоловіки отримали пакунок і вийшли з відділення пошти. До них невдовзі приєднався третій товариш.

“Була спланована операція по їх затриманню. Чоловіків затримали неподалік заправки «УкрНафта». При затриманні громадянин О. намагався приховати речові докази в траву. Всі інші намагалися втекти. Була застосована, згідно із законом про поліцію, фізична сила відносно даних осіб, щоб обмежити їх рухи і не допустити знищення речових доказів”, – розповів Галащук.

Після цього була викликана слідчо-оперативна група, яка виявила, що в отриманому на пошті пакунку знаходилася речовина білого кольору, за оперативною інформацією правоохоронців – наркотики. Остаточно речовину ідентифікують після експертизи.

Всіх трьох чоловіків затримали і доставили до Нововолинського відділення поліції.

Чоловікам загрожує від 4-ох до 8-ми років позбавлення волі за статтею 307 ККУ про збут наркотичної речовини.
Волиняни отримували наркотики через «Нову пошту». ФОТО
Волиняни отримували наркотики через «Нову пошту». ФОТО
Волиняни отримували наркотики через «Нову пошту». ФОТО

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Теги: Волинь, наркотики
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