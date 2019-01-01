Волиняни отримували наркотики через «Нову пошту». ФОТО





Про це



“Надійшла оперативна інформація, що громадянин М. має на пошті пакунок з наркотичною речовиною – амфетаміном. Була спланована операція по затриманню і вилученню наркотичного засобу, а токож недопущенню надходження його в обіг по місту Нововолинську”, – розповів Сергій Галащук.



В операції були задіяні новолинські оперативники і працівники ГРПП.



“Громадянин М. отримав передачу не сам. Він забрав пакунок, а поклав його собі в рюкзак його товариш, громадянин О., який неодноразово був помічений в отриманні подібних посилок, по ньому велися слідчі дії близько 3-ох місяців”, – розповіли БУГу.



Чоловіки отримали пакунок і вийшли з відділення пошти. До них невдовзі приєднався третій товариш.



“Була спланована операція по їх затриманню. Чоловіків затримали неподалік заправки «УкрНафта». При затриманні громадянин О. намагався приховати речові докази в траву. Всі інші намагалися втекти. Була застосована, згідно із законом про поліцію, фізична сила відносно даних осіб, щоб обмежити їх рухи і не допустити знищення речових доказів”, – розповів Галащук.



Після цього була викликана слідчо-оперативна група, яка виявила, що в отриманому на пошті пакунку знаходилася речовина білого кольору, за оперативною інформацією правоохоронців – наркотики. Остаточно речовину ідентифікують після експертизи.



Всіх трьох чоловіків затримали і доставили до Нововолинського відділення поліції.



Чоловікам загрожує від 4-ох до 8-ми років позбавлення волі за статтею 307 ККУ про збут наркотичної речовини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-го серпня правоохоронці Нововолинського відділення поліції затримали трьох мешканців Нововолинська, які отримали через відділення «Нової пошти» пакунок з наркотичною речовиною.Про це БУГу повідомив очільник нововолинської поліції Сергій Галащук.“Надійшла оперативна інформація, що громадянин М. має на пошті пакунок з наркотичною речовиною – амфетаміном. Була спланована операція по затриманню і вилученню наркотичного засобу, а токож недопущенню надходження його в обіг по місту Нововолинську”, – розповів Сергій Галащук.В операції були задіяні новолинські оперативники і працівники ГРПП.“Громадянин М. отримав передачу не сам. Він забрав пакунок, а поклав його собі в рюкзак його товариш, громадянин О., який неодноразово був помічений в отриманні подібних посилок, по ньому велися слідчі дії близько 3-ох місяців”, – розповіли БУГу.Чоловіки отримали пакунок і вийшли з відділення пошти. До них невдовзі приєднався третій товариш.“Була спланована операція по їх затриманню. Чоловіків затримали неподалік заправки «УкрНафта». При затриманні громадянин О. намагався приховати речові докази в траву. Всі інші намагалися втекти. Була застосована, згідно із законом про поліцію, фізична сила відносно даних осіб, щоб обмежити їх рухи і не допустити знищення речових доказів”, – розповів Галащук.Після цього була викликана слідчо-оперативна група, яка виявила, що в отриманому на пошті пакунку знаходилася речовина білого кольору, за оперативною інформацією правоохоронців – наркотики. Остаточно речовину ідентифікують після експертизи.Всіх трьох чоловіків затримали і доставили до Нововолинського відділення поліції.Чоловікам загрожує від 4-ох до 8-ми років позбавлення волі за статтею 307 ККУ про збут наркотичної речовини.

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