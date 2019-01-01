22 серпня на Волині: гортаючи календар

Марія Адамчук-Коротицька (на фото).



Також день народження сьогодні у екс-депутата міської ради Аскольда Пекарського, керівника Туристичного агентства "Патріот" Богдана Климчука та члена Національної спі́лки худо́жників Украї́ни, уродженця Волині Леоніда Литвина.



Сьогодні іменини святкують Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій та Іван.



Вітаємо усіх іменинників та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.



Цього дня у Ковелі відбулось відкриття унікального пам’ятника Тарасу Шевченку. Пам'ятник було урочисто відкрито 22 серпня 2005 року. Відтоді ковельський пам'ятник Кобзарю традиційно вважається найвищим у світі серед пам'ятників Тарасу Шевченку. Розміри монумента є вражаючими: понад 7 метрів заввишки, вага бронзової скульптури поета — приблизно 20 тонн.



22 серпня 2008 – на Меморіальному комплексі Вічної Слави у Луцьку відкрили пам’ятний знак «Жертвам Чорнобиля».



22 серпня 2011 року в селі Затурці Локачинського району урочисто відкрито меморіальний музей В’ячеслава Липинського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні день народження відзначає президент благодійного фонду "СТОПРАК"(на фото).Також день народження сьогодні у екс-депутата міської ради, керівника Туристичного агентства "Патріот"та члена Національної спі́лки худо́жників Украї́ни, уродженця ВолиніСьогодні іменини святкують Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій та Іван.Вітаємо усіх іменинників та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.Цього дня у Ковелі відбулось відкриття унікального пам’ятника Тарасу Шевченку. Пам'ятник було урочисто відкрито 22 серпня 2005 року. Відтоді ковельський пам'ятник Кобзарю традиційно вважається найвищим у світі серед пам'ятників Тарасу Шевченку. Розміри монумента є вражаючими: понад 7 метрів заввишки, вага бронзової скульптури поета — приблизно 20 тонн.22 серпня 2008 – на Меморіальному комплексі Вічної Слави у Луцьку відкрили пам’ятний знак «Жертвам Чорнобиля».22 серпня 2011 року в селі Затурці Локачинського району урочисто відкрито меморіальний музей В’ячеслава Липинського.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію